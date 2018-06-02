Мединский рассказал про «культурный мазохизм»

Государственная поддержка не будет оказана авторам и проектам, работающим против России, заявил министр культуры Владимир Мединский на книжном фестивале «Красная площадь».

«Цензурой мы не занимаемся и не планируем заниматься. Цензура у нас запрещена конституцией. Но вопрос в другом, какие авторы получают государственную поддержку. Я всегда говорю о том, что заниматься «культурным мазохизмом», то есть оказывать государственную поддержку тем идеям, тем авторам и тем проектам, которые работают против нашей страны, мы не будем», – сказал Мединский, передает РИА «Новости».

По его словам, Минкультуры будет продолжать курс на поддержку и развитие всех форм культуры, которые обогащают и делают человека лучше. «Мы за то, чтобы наши люди жили более насыщенной и интересной культурной жизнью, и чтобы человек гармонично развивался», – отметил он.

Кроме того, Мединский сказал, что был бы рад, если бы литература вернулась в ведение его ведомства, передает «Интерфакс».