Депутат призвал генпрокурора запретить концерты рэперов

В России необходимо запретить концерты рэперов, пока не нормализуется «ситуация в молодежной среде», заявил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров в письме генпрокурору страны Юрию Чайке.

Петров призывает не допускать «псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов». Как заявил депутат, многие россияне выступают против того, чтобы «современные молодежные популярные песни различных авторов содержали в себе элементы экстремизма, даже прикрытого налетом творческого переосмысления», передает РИА «Новости».

По словам Петрова, многие композиции, популярные у молодежи, «пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине».

Рэп, как заявляет депутат, вызывает у россиян «особую обеспокоенность», так как исполнители используют в текстах много мата и «экстремистских оборотов», такие композиции «вызывают вражду среди граждан».

Петров считает, что «именно в среде рэп-музыки» чаще всего возникают «драки и иные противоправные действия».

Отдельно Петров указывает на рэп-батлы, которые он назвал «самым мрачным явлением в молодежной рэп-культуре». Он уверяет, что батлы часто «проходят нелегально» и оказываются «площадками для конфликтов, драк, распространения наркотиков и запрещенных законом предметов».

Как заявил депутат, «итогом таких встреч и собраний становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершившие неправильный выбор в своих «музыкальных» вкусах».