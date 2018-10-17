Скандальный клип Oxxxymiron заблокировали после заявления Чудновец

Клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) заблокирован Роскомнадзором после жалобы правозащитницы Евгении Чудновец, которая обратила внимание ведомства на то, что видеоряд строится на расстреле людей в учебном заведении.

«Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», – сообщается на YouTube при попытке загрузить клип, передает РИА «Новости».

Позже стало известно, что по требованию Роскомнадзора администраторы YouTube, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили доступ к более чем 860 копиям клипа, передает ТАСС.

В ведомстве объяснили, что «видеоряд во взаимосвязи с текстом песни побуждал широкий круг лиц принять участие в совершении массовых беспорядков, массовых убийств и экстремистской деятельности с применением оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ».

На клип пожаловалась правозащитница Евгения Чудновец, которая обратилась к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой и к Роскомнадзору с просьбой заблокировать клип.

Чудновец утверждала, что песня очень опасна, так как «в ней обрисовывается план для подростка, как пойти и совершить массовое убийство детей». Она уверена, что этот клип послужил одной из причин трагедии в Керчи.

В тексте трека «Последний звонок», выпущенного в 2008 году, описываются события, подобные тем, что произошли при массовом расстреле в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Клип был опубликован на YouTube пользователем 7STUDIO в 2012 году. В нем использовали кадры из эстонского фильма «Класс» (2007). За шесть лет клип собрал почти 8 млн просмотров.

17 октября студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже, затем покончил с собой. Погиб 21 человек.