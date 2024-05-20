Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Расклад на выборах президента США стал завим от певицы Тейлор Свифт
Более 20% проголосовавших за нынешнего президента США Джо Байдена могут отдать голос за его оппонента от Республиканской партии на новых выборах в ноябре, если его поддержит певица Тейлор Свифт, следует из опроса компании Redfield & Wilton Strategies для издания Newsweek.
Отмечается, что в таком случае 22% ранее голосовавших за Байдена с более высокой вероятностью проголосуют за кандидата от Республиканской партии, передает РИА «Новости».
Ранее экс-президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что певица Тейлор Свифт не должна оказывать нынешнему президенту США Джо Байдену поддержку на выборах, поскольку он для нее ничего не сделал и не сделает.