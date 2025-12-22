Песков признался, когда мог расслабиться на прямой линии с Путиным

Tекст: Катерина Туманова

На вопрос журналиста, не испытывается ли Песков внутреннего напряжения в момент, когда президент разрешает любому присутствующему в зале задать себе вопрос без модерирования, он ответил неожиданно.

«Наоборот, расслабляюсь», – признался пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что мечтающей заменить журналиста Зарубина школьнице позволят побывать на мероприятии с участием президента Путина.

Напомним, 19 декабря состоялась программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в течение которой президент обозначил достижения и перспективы России. Число обращений к президенту превысило 3 млн, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что ему понравились не все вопросы на пресс-конференции Путина. Он также рассказал о реакции президента на подарок от пекарни «Машенька»



