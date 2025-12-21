Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.0 комментариев
Песков заявил о неприятных вопросах на пресс-конференции Путина
На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» были как приятные для него вопросы, так и те, которые ему не понравились, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На пресс-конференции президента Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, звучали вопросы, которые главе государства не понравились, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата».
Песков также подчеркнул, что сам президент не любит заниматься оценкой итогов подобных мероприятий. По словам пресс-секретаря, этим должны заниматься слушатели: мероприятие проводится прежде всего для зрителей и людей, добавил он, отвечая на вопрос журналистов о реакции Путина на прошедшую прямую линию.
Программа «Итоги года с Путиным» продлилась четыре с половиной часа. Число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.