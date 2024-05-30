Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

Tекст: Дмитрий Бавырин

На встрече с крупными спонсорами своей предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что отдал бы приказ о бомбардировках столиц России или Китая в случае, если бы военные операции против Украины или Тайваня были начаты в период его президентства.

Другими словами, человек, который с высокой долей вероятности возглавит США в январе будущего года, готов начать третью мировую и первую ядерную войну, причем по фигу – с кем.

Об этом сообщает американское респектабельное издание The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники и не вдаваясь в подробности. Впору испугаться, только повода нет: судя по всему, WP бессовестно лжет, что для такого респектабельного издания абсолютно нормально.

Прежде всего, WP – это издание либеральной глобалистской элиты и «сливной бачок» ЦРУ, неоднократно делавший значимый вклад в историю Америки. Например, устранение одного из самых успешных президентов США Ричарда Никсона было осуществлено спецслужбами с помощью этой газеты.

Поскольку президенты и партия власти в США периодически меняются, меняется и роль WP. Когда в Белом доме сидит демократ, это что-то вроде главного информационного органа ЦК КПСС – газеты «Правда». А если республиканец (особенно с фамилией Трамп), это ближе к дореволюционной «Искре», которая ведет подрывную деятельность против властей, чтоб из искры возгорелось пламя.

При этом у газеты всегда было хорошо с пиаром и со стандартами качества, но крайне плохо с этикой и объективностью, причем в случае с Трампом от этики и даже от стандартов качества еще в 2016 году отказались официально, обосновав тем образом, что против фашиста, сексиста и оранжевого чудовища любые средства подойдут.

Вброс о бомбардировках Москвы и Пекина явно проходит по категории «любых средств»: источник мутный или вовсе липовый, но сама постановка вопроса о начале войны с ядерной державой способна перепугать и избирателей, и спонсоров, особенно – крупных спонсоров Республиканской партии. Многие из них действительно заинтересованы в войне (в том числе и поэтому она идет), но в другой – чтобы с приставкой «прокси», длительная, с контролируемой эскалацией и обычными вооружениями.

На таких войнах американцы отлично умеют греть руки, а ядерная – не из таких. Ее крупные спонсоры боятся особенно сильно, ведь им придется особенно много потерять, как, кстати, и Трампу.

Байка может показаться достоверной, если отталкиваться от реальных личных характеристик Трампа – заносчивого и эгоцентричного человека, который сыпет угрозами и переоценивает свои силы. Но она в корне противоречит его опыту как бизнесмена или политика (бывший президент США точно знает, что нельзя просто так побомбить Москву или Пекин), его политической платформе и предвыборной кампании.

Трамп публично и клятвенно обещает убрать из власти всех «разжигателей войны» и прекратить вооруженное противостояние вокруг Украины «за сутки». Это не означает, что он действительно так сделает, может так сделать или хочет так сделать. Но это то, чего ждут от него избиратели и группа поддержки. На грядущих выборах он по всем вводным – кандидат мира, а не ядерного апокалипсиса, что бы ни утверждал боевой листок демократов под названием WP.

Из-за недостоверности обвинения и пристрастности рассказчика в его байку вообще мало кто способен поверить, поэтому спекуляция на глубинных страхах американцев выглядит вторичной задачей. В руководстве WP проще найти абсолютного подонка, чем полного дурака, поэтому вероятная цель публикации – обратить внимание на тайную встречу Трампа с крупными спонсорами через искусственный скандал.

Дело в том, что мероприятий в таком формате Трамп старается избегать, предпочитая ставку на собственные капиталы, пожертвования сторонников en masse, продажу мерча типа кроссовок в цыганском стиле и индивидуальный подход к большим денежным мешкам. Но одно дело – предложить должность советнику такому сверхбогатею, как Илон Маск (об этом, ссылаясь на свои источники, пишет The Wall Street Journal – издание, лояльное республиканцам, но не лично Трампу). Совсем другое – тайные встречи с анонимами из числа сильных мира сего, которых собственный электорат Трампа воспринимает как мировое правительство, масонскую ложу и «вашингтонское болото», в общем, все то, с чем Трамп, по их мнению, будет бороться.

Но деньги Трампу нужны, деньги – его самое слабое место, потому что у политической машины демократов и действующего президента Джо Байдена денег гораздо больше.

Проблема стала менее актуальной после того, как Трамп вывел на рынок свою социальную сеть и поднажал с краудфандингом – в последний месяц он собирает больше пожертвований, чем Байден. Однако судебные процессы, ведущиеся против эксцентричного миллиардера, высасывают из его кампании сотни миллионов долларов. Кандидат по-прежнему нуждается в средствах, а экономить не рискует, так что тайная встреча с денежными мешками у него действительно была.

Похоже, именно эта ситуация и вдохновила WP на материал, а не реальный риск ядерной войны, который, может, и сохраняется, но больше зависит от пролонгации Байдена, чем от возвращения Трампа.

Дела у действующего президента настолько фатально плохи с точки зрения рейтинга и перспектив переизбрания, что его обслуживающему персоналу и пропагандистской машине приходится палить из всех пушек в надежде, что одно из ядер все-таки дотянется до Трампа.

Новости политики в магистральной газете американской элиты все больше напоминают кукольный спектакль, где нет реальных политиков, а только образы с амплуа. Кукла Трампа там организует мировую бойню, а кукла Байдена мудро влияет на международную политику и успешно препятствует агрессии.

В другом материале WP, который тоже ссылается на анонимные источники и вышел одновременно с «разоблачением» Трампа, рассказывается, как председатель КНР Си Цзиньпин намеревался оказать России помощь через отправку оружия сразу после начала СВО, но передумал из-за звонка от Байдена.

То есть в этом театре также есть кукла, изображающая товарища Си. Она слушается куклу Байдена и хотела отправить в Россию вооружения именно в тот период СВО, когда ВС РФ уже столкнулись с проблемами, но до нехватки оружия и боеприпасов было весьма далеко. Однако за достоверностью, как уже было сказано, в WP сейчас не следят – все для фронта, все для победы Байдена.

Тем, кто чересчур сильно увлекается придуманными персонажами и альтернативной историей, реальность особенно больно прилетает по голове. Всем людям доброй воли хотелось бы надеяться, что не в прямом смысле – не в рамках ответных бомбардировок места базирования WP (города Вашингтона) стратегическими силами РФ.

Не такая уж это значимая птица – главное издание американской элиты. С него будет достаточно и «воя простреленной навылет волчицы», который издал Ипполит Воробьянинов, вспоров последний стул. Он непременно раздастся в день, когда будет объявлено о переезде Дональда Трампа на новое (старое) место работы по адресу Пенсильвания-авеню, 1600. Если, конечно, до этого дня Трампу позволят дожить.