  • Новость часаПольша разрешила Киеву применять поставляемое ею оружие для ударов по России
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    Россия больше не допустит массового ухода компаний
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
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    Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
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    Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль
    «Исламский джихад» опубликовал видео с захваченным гражданином России
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    5 комментариев
    29 мая 2024, 10:29 • Новости дня

    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин в ходе украинского конфликта якобы был готов «отправить боеприпасы России», однако передумал после звонка президента США Джо Байдена, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

    В материале издания указано, что Байден якобы пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину ответом в случае, если Китай поставит России оружие, передает РИА «Новости».

    При этом обозреватель отметил, что слова Байдена вызвали недовольство китайского лидера, который уточнил, являются ли подобные заявления США угрозой.

    Издание, ссылаясь на анонимных американских чиновников, утверждает, что китайские власти назначили бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ контролировать поставки России материалов, которые на Западе могут рассматривать как якобы помощь в конфликте.

    Ранее Китай обвинил США в нарушениях прав человека. До этого в Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью».

    29 мая 2024, 06:50 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России

    Посол Антонов в ответ на угрозы США ввести торговое эмбарго заявил о невозможности сломать экономику России санкциями

    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о том, что администрация США может ввести полное торговое эмбарго против российских товаров.

    Антонов заявил, что США не стоит «гордиться подобными заявлениями», ведь они означают, что Вашингтон готов «развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи», передает ТАСС.

    Посол напомнил о заявлениях самих представителей Белого дома о том, что с февраля 2022 года объявлено свыше 4,5 тыс. санкций в отношении физических и юридических лиц по всему миру.

    Как подчеркнул Антонов, действия США оказывают негативное влияние не только на крупные корпорации, но и на малые и средние предприятия, «нацхозяйства развивающихся государств». Также политика США вызывает «ответные меры». Антонов заявил, что из-за санкций наибольшие потери понесут США и их «сателлиты», хотя «здесь мало кто думает об экономических интересах Европы».

    Россия намерена «использовать ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях». По его словам, «цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя». Он выразил уверенность, что «эмбарго или санкции российскую экономику не сломают» и не заставят «свернуть с ее принципиального пути».

    Напомним, заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что история торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», поэтому де-факто ситуация может обернуться полным торговым эмбарго.

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    26 мая 2024, 13:32 • Новости дня
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разговоры официальных лиц США о необходимости разрешить Киеву бить по целям на территории России отражают безысходность Запада и похожи на агонию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Как отметил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале, «эти разговоры отражают безысходность и понимание, что честными средствами они не достигнут своей цели, это похоже на агонию», передает ТАСС.

    Ранее The New York Times сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием.

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    28 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    В США пригрозили полным торговым эмбарго России

    В администрации США пригрозили полным торговым эмбарго России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация может ввести торговое эмбарго против российских товаров, заявил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

    История торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», сказал Сингх, передает ТАСС.

    В таком случае де-факто ситуация может обернуться торговым эмбарго, добавил он.

    Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что банки ЕС подвергают себя рискам, работая в России, и им в таком случае грозят вторичные санкции.

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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    29 мая 2024, 06:27 • Новости дня
    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль

    Посольство России в Израиле назвало наглой ложью заявление Хейли о причастности Москвы к организации атаки ХАМАС

    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждения экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва якобы причастна к организации атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, являются глупой, наглой и откровенной ложью, заявило посольство России в Израиле.

    Хейли побывала в южных поселениях Израиля, разрушенных ХАМАС. В интервью Israel Hayom, опубликованном во вторник, Хейли заявила, что данные для организации атаки были получены от российской разведки, передает РИА «Новости».

    Посольство отметило, что Хейли «известна своей давней «любовью» к России. По словам дипломатов, она «не мытьем, так катаньем» хочет «вбить в головы израильской общественности» собственную версию событий, придуманную «в духе теорий заговора». «Это и есть самый настоящий «фейк», – говорится в сообщении.

    Указывается, что заявления Хейли стали «достойным вкладом» в «способ доказательства», введенный экс-премьером Великобритании Терезой Мэй и известный как «хайли лайкли».

    Напомним, СМИ сообщали, что предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа начал рассматривать Хейли на место кандидата в вице-президенты.

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    28 мая 2024, 14:36 • Новости дня
    Политолог назвал цели визита Блинкена в Молдавию

    Политолог Корнилов: Блинкен летит в Молдавию, чтобы помочь Санду удержаться во власти

    Политолог назвал цели визита Блинкена в Молдавию
    @ presedinte.md

    Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Кишинев, чтобы помочь Майе Санду удержаться у власти. Американцы обеспокоены гражданской активностью жителей этой страны и готовы на провокации, чтобы сохранить ее прозападный внешнеполитический курс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно о планах Блинкена посетить Молдавию.

    «Американцы сейчас вкладывают колоссальные усилия в то, чтобы удержать Молдавию в западном фокусе внимания. И это факт», – говорит политолог Владимир Корнилов. Он не исключает, что для достижения этих целей Запад совместно с украинцами даже готовит серьезные провокации, в том числе в Гагаузии и Приднестровье.

    «США, разумеется, заметили активность гагаузов. И теперь делают все, чтобы сохранить Молдавию в рамках своей сферы влияния. Причем необходимо это американцам скорее всего для того, чтобы открыть там очередной фронт против России», – считает аналитик.

    По мнению Корнилова, Блинкен попытается предотвратить укрепление позиций недавно сформированной партии «Победа». «Для этого США даже не надо поднимать рейтинги Санду, ведь у американцев в отношении этого региона есть свои методы. Ну а кто в этом сомневается, может вспомнить Евромайдан в Киеве», – акцентировал спикер.

    Еще одна задача госсекретаря при поездке в Молдавию – это налаживание дополнительных связей и своего рода проверка подготовки местных властей к предстоящим президентским выборам. Однако каких-то молниеносных результатов Корнилов не ожидает.

    «Возможно, Блинкен заявит о выделении каких-то финансовых траншей Кишиневу. Те, в свою очередь, будут потрачены Санду на подавление протестов внутри республики. Это длинная история, которая тянется давно и закончится нескоро», – заключил политолог.

    Ранее на официальном сайте Госдепартамента США появилась информация о планах американского госсекретаря Энтони Блинкена посетить Кишинев в период с 28 по 31 мая. Там он планирует встретиться с президентом Молдавии Майей Санду и другими высокопоставленными местными чиновниками, чтобы продемонстрировать поддержку Вашингтоном этой европейской страны в вопросах вступления в ЕС и обеспечения энергетической безопасности.

    Между тем в Молдавии осенью ожидаются президентские выборы. В их преддверии власти страны завели уголовное дело о контрабанде против 50 человек, прилетевших в Кишинев со съезда пророссийских политиков и общественников в Москве. Ранее оппозиционеры и вовсе были задержаны в аэропорту.

    Также министерство юстиции Молдавии заявило о намерении отправить Москве запрос об экстрадиции оппозиционного политика и бизнесмена Илана Шора. Кроме того, ведомство проверит наличие у него российского гражданства.

    На этом фоне Кишинев подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом в области безопасности и обороны и потребовал вывода российских войск из Приднестровья. Кроме того, парламент Молдавии назначил в день президентских выборов референдум по вопросу вступления республики в ЕС.

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    27 мая 2024, 09:56 • Новости дня
    Бывший агент ЦРУ заявил о новой фазе украинского конфликта

    Бывший агент ЦРУ Джонсон: У украинского конфликта началась новая фаза

    Tекст: Ольга Никитина

    В украинском конфликте началась новая фаза. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    «Это продвижение вперед [российской армии], но это не классическое большое наступление», – приводит его слова канал «360».

    Главная цель российских войск, как отметил бывший агент ЦРУ, не территориальные приобретения, а ликвидация находящихся на передовой украинских подразделений.

    Джонсон уточнил, что ВС РФ сначала планируют сделать это при помощи артиллерии и планирующих бомб. Затем в ход пойдут беспилотники, танки и живая сила.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

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    27 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Захарова уличила США в недемократичности из-за закона об иноагентах

    Захарова: Ситуации с законами об иноагентах в Грузии и штате Джорджия поставили в сложное положение США

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон оказался в сложном положении из-за параллельных ситуаций с вето на грузинский законопроект об иноагентах и в американском штате Джорджия, что показывает недемократичность внутри США, а не в Грузии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что в апреле сенат американского штата Джорджия (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, тем самым «наступив на демократию по всем фронтам».

    В это же время Госдеп США назвал закон об иноагентах в Грузии (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) «вдохновленным Кремлем», а параллельно губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах в американском штате, удивившись, что в его собственной Джорджии тоже пытаются продвинуть «прокремлевский закон».

    Захарова считает, что из-за «совпадений» для Госдепа наступает цугцванг: законопроект об иноагентах из-за вето губернатора в штате Джорджия так и не был в итоге принят, а в Грузии запущена процедура по преодолению вето президента страны.

    «Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает», – сделала вывод Захарова, напомнив, как ранее многих смешили американцы, путавшие Грузию и Джорджию.

    Захарова иронично добавила, что это совпадение стало проблемой внутренней политики США.

    Парламент Грузии 27 мая приступил к преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния».

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    27 мая 2024, 11:15 • Новости дня
    Китай выступил за созыв признаваемой Россией и Украиной мирной конференции

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай считает, что необходимо созвать международную конференцию, которую бы признавали как Москва, так и Киев, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    По ее словам, Пекин придерживается «объективной и справедливой позиции» по поводу кризиса на Украине и поощряет и поддерживает все усилия, направленные на урегулирование конфликта, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский призывал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит в Швейцарии «своим личным лидерством и участием».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии стал дипломатической победой России.

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    29 мая 2024, 04:54 • Новости дня
    США выступили против ударов американским оружием вглубь России

    Представитель Белого дома Кирби выступил против разрешения Украине наносить удары американским оружием вглубь России

    Tекст: Антон Антонов

    США «не поощряют» использование предоставленных Вашингтоном Киеву вооружений для нанесения ударов вглубь России и «не способствуют этому», заявил координатор стратегических коммуникаций в американском совете нацбезопасности Джон Кирби.

    Кирби при этом сказал, что Вашингтон в курсе «заинтересованности президента Зеленского», но в политике США по данному вопросу «нет изменений», передает РИА «Новости».

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, комментируя ограничение на удары ВСУ по России, выразила уверенность, что «украинцы могут добиться успеха в своих целях».

    Напомним, президент России Владимир Путин, оценивая призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Киеву бить вглубь России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

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    28 мая 2024, 10:58 • Новости дня
    МИД Китая призвал США не вмешиваться в споры Пекина с соседями

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Китая призвал Вашингтон не вмешиваться в пограничные споры Китая с соседями, сообщил во время второго раунда китайско-американских консультаций по морским вопросам глава департамента по пограничным вопросам МИД Хун Лян.

    По его словам, Пекин выразил обеспокоенность тем фактом, что Белый дом предпринимает провокации в окружающих Китай водах, передает ТАСС.

    Также в китайском ведомстве попросили Вашингтон уважать территориальный суверенитет Китая, морские права и интересы, а также не вмешиваться в морские споры между КНР и соседними странами.

    Помимо прочего, Хун Лян отметил, что США нужно незамедлительно прекратить поддержку и содействие силам, выступающим за «независимость Тайваня».

    Ранее Пекин обвинил нового главу администрации Тайваня Лай Циндэ в стремлении к независимости при помощи внешних сил, что, по оценке китайской стороны, подталкивает остров к «опасной ситуации войны».

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    29 мая 2024, 08:42 • Новости дня
    Китай обвинил США в нарушениях прав человека

    Китай обвинил США в нарушениях прав человека и политике гегемонизма

    Tекст: Ольга Никитина

    Ситуация с правами человека в США продолжает ухудшаться, говорится в докладе, опубликованном пресс-канцелярией Госсовета КНР.

    В докладе отмечается, что в США «права человека становятся все более поляризованными», «правящее меньшинство удерживает политическое, экономическое и социальное господство», а «большинство простых людей все больше превращаются в маргиналов», передает ТАСС.

    Китайские власти, в частности, раскритиковали США за то, что в стране повсеместно распространилось насилие с применением огнестрельного оружия; за злоупотребление властями США своих полномочий по контролю за неприкосновенностью частной жизни граждан, за подавление свободы слова.

    Кроме того, в докладе указали на рекордные показатели числа смертей из-за жестокого обращения со стороны полиции. Китайская сторона также обращает внимание, что есть проблемы в системе тюремного заключения, используется принудительный труд заключенных.

    В докладе указано, что в США процветает систематическая расовая дискриминация, а также растет экономическое и социальное неравенство.

    В докладе также критикуется внешняя политика США, которая, по мнению китайских властей, «долгое время стремилась к гегемонизму, практиковала силовую политику и создавала гуманитарные кризисы».

    Проблемы с правами человека в США, по оценке составителей доклада, серьезно угрожают и препятствуют здоровому развитию международного движения за права человека.

    Ранее в Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью».

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    28 мая 2024, 10:47 • Новости дня
    Медведев: Истеблишмент США окормляет бандеровскую власть

    Зампред Совбеза Медведев: Истеблишмент США окормляет бандеровскую власть

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил американские власти в пособничестве террористам, подчеркнув, что они «окормляют и финансируют» бандеровцев.

    По его словам, именно американцы «стали пособниками террористов, вскормив киевский неонацистский режим», передает ТАСС.

    Медведев добавил, что истеблишмент США объявил России гибридную войну, продолжая финансировать бандеровскую власть и поощряя теракты против мирных россиян.

    Также зампред отметил, что США сознательно пытаются исказить факты истории, утверждая, что именно Штаты победили фашизм и освободили Европу.

    В заключение Медведев выразил уверенность в том, что поддержка самых одиозных режимов в мире ничем хорошим для них не кончится.

    Ранее посол России Анатолий Антонов обвинил власти США в дезавуировании роли СССР в победе над фашизмом. Поводом для заявления посла стали слова президента США Джо Байдена, который, выступая на Арлингтонском кладбище, не упомянул о вкладе СССР и других союзников по антигитлеровской коалиции в разгром нацистской Германии.

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    28 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом

    Tекст: Вера Басилая

    Молодежь в Европе не знает, кто с кем воевал во Второй мировой войне, а отказ президента США Джо Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом является общим трендом на Западе – трансформировать и извратить знания об истории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, руководители западных стран идут в общем тренде, когда к дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки стереть из истории все, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма, пишут «Известия».

    Он также отметил, что при проведении соцопроса в Европе среди поколения младше 30 лет вряд ли пять человек из ста ответят, кто с кем воевал во время Второй мировой войны.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон ведет целенаправленную политику, направленную на принижение роли СССР в победе над фашизмом. Так он отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который, выступая на Арлингтонском кладбище, не упомянул о вкладе СССР и других союзников по антигитлеровской коалиции в разгром нацистской Германии.

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