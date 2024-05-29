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    Россия больше не допустит массового ухода компаний
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    Минфин предложил пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения физлиц
    Автоэксперт объяснил смысл переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию
    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    Германия и Чехия призвали ЕС работать над полным отказом от газа из России
    Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления
    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    4 комментария
    29 мая 2024, 08:42 • Новости дня

    Китай обвинил США в нарушениях прав человека

    Китай обвинил США в нарушениях прав человека и политике гегемонизма

    Tекст: Ольга Никитина

    Ситуация с правами человека в США продолжает ухудшаться, говорится в докладе, опубликованном пресс-канцелярией Госсовета КНР.

    В докладе отмечается, что в США «права человека становятся все более поляризованными», «правящее меньшинство удерживает политическое, экономическое и социальное господство», а «большинство простых людей все больше превращаются в маргиналов», передает ТАСС.

    Китайские власти, в частности, раскритиковали США за то, что в стране повсеместно распространилось насилие с применением огнестрельного оружия; за злоупотребление властями США своих полномочий по контролю за неприкосновенностью частной жизни граждан, за подавление свободы слова.

    Кроме того, в докладе указали на рекордные показатели числа смертей из-за   жестокого обращения со стороны полиции. Также, обращает внимание китайская сторона, есть проблемы в системе тюремного заключения, используется принудительный труд заключенных.

    В докладе указано, что в США процветает систематическая расовая дискриминация, а также растет экономическое и социальное неравенство.

    В докладе также критикуется внешняя политика США, которая, по мнению китайских властей, «долгое время стремилась к гегемонизму, практиковала силовую политику и создавала гуманитарные кризисы».

    Проблемы с правами человека в США, по оценке составителей доклада, серьезно угрожают и препятствуют здоровому развитию международного движения за права человека.

    Ранее в Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью».

    28 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

    По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.

    «По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.

    Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

    Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.

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    28 мая 2024, 18:51 • Новости дня
    Автоэксперт объяснил смысл переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию

    Автоэксперт Моржаретто назвал ГИБДД неудачной и неудобной аббревиатурой

    Автоэксперт объяснил смысл переименования ГИБДД в Госавтоинспекцию
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Предыдущее название было сложным для произношения и длинным, тем более сотрудников ГИБДД никто не перестал называть гаишниками, сказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя переименование ГИБДД в Госавтоинспекцию.

    Глава ГИБДД Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД рассказал, что российскому ведомству вернули название Госавтоинспекция. Он отметил, что этот вопрос законодательно урегулировали, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

    «Когда в 1998 году вводили новое название – ГИБДД , то руководивший ей в то время начальник главного управления ГАИ генерал-лейтенант Владимир Федоров объяснял переименование тем, что Госавтоинспекции придадут более широкие функции, связанные не только с инспектированием на дорогах, но и со многими другими государственными функциями, а служба в целом будет отвечать за безопасность дорожного движения в стране. Это была необходимость перемен», – вспоминает Моржаретто.

    «Лично мне эта аббревиатура не нравилась. Звучит коряво, ведь когда подряд несколько согласных, то произносится это трудно. И не всякий человек сегодня сумеет расшифровать ГИБДД. Но самое главное, что хотя название ГАИ и ушло, но сотрудников ГИБДД все продолжали по традиции называть гаишниками. Несколько лет назад было принято решение, что эту службу можно называть сразу двумя названиями – и Госавтоинспекция, и ГИБДД. Но потом, видимо, решили окончательно отказаться от неудобной и неудачной аббревиатуры», – заключил Моржаретто.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете по пятибалльной шкале деятельность ГАИ за последние годы?






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    Напомним, Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) была учреждена в 1936 году. В 1998 году ее преобразовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). С этим наименованием ведомство просуществовало 26 лет.

    Коментарии (27)
    28 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Израиль изменил правила въезда для россиян

    Израиль изменил правила въезда для россиян с августа 2024 года

    Израиль изменил правила въезда для россиян
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    С 1 августа 2024 года для въезда в Израиль гражданам России потребуется электронное разрешение (Electronic Travel Authorization, ETA), об этом сообщила пресс-служба израильского министерства туризма.

    Отмечается, что при этом соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем продолжает действовать, передает ТАСС.

    В министерстве туризма Израиля пояснили, что данная мера направлена на улучшение процесса прохождения пограничного контроля. ETA позволит израильским властям заранее получить информацию о пассажирах и тем самым повысить уровень безопасности.

    Оформить электронное разрешение можно будет на сайте МВД Израиля. Срок действия ETA – 90 дней.


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    28 мая 2024, 12:59 • Новости дня
    ФСБ сообщила об обострении обстановки на границе с Финляндией
    ФСБ сообщила об обострении обстановки на границе с Финляндией
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе России и Финляндии обстановка обострилась из-за действий Хельсинки, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

    Он отметил, что международное сотрудничество по линии двух пограничных служб было сведено к минимуму, передает РИА «Новости».

    При этом ранее между странами были добрососедские отношения, однако в прошлом году Финляндия закрыла пункты пропусков через границу и прекратила международное пассажирское сообщение.

    Кулишов добавил, что Хельсинки объясняли свою мотивацию якобы «умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны ЕС».

    Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

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    28 мая 2024, 22:07 • Новости дня
    Прогрессивную шкалу налогообложения предложено ввести для зарплат свыше 200 тыс. рублей

    Минфин предложил пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения физлиц

    Прогрессивную шкалу налогообложения предложено ввести для зарплат свыше 200 тыс. рублей
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство финансов подготовило и внесло в правительство законопроект по совершенствованию налоговой системы, который предусматривает прогрессивную шкалу налогообложения для граждан.

    Минфином разработана прогрессивная шкала по НДФЛ, которая предусматривает ставку в 15% для зарплат от 2,4 до 5 млн рублей в год, 18% при доходах от 5 до 20 млн рублей, 20% – от 20 до 50 млн рублей и 22% для доходов, превышающих 50 млн рублей в год. Для работников с ежемесячным доходом до 200 тыс. рублей ставка НДФЛ сохранится на действующем уровне в 13%.

    Подчеркивается, что граждане будут платить повышенный налог не со всей суммы, а лишь с превышения предусмотренных пороговых значений. С базовых 2,4 млн рублей в год по-прежнему будет взиматься 13%.

    Согласно оценкам экспертов, из 64 млн работающего населения России прогрессивное налогообложение затронет порядка 2 млн человек, это около 3,2% от работающего населения.

    При этом порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тыс. рублей в месяц, что почти втрое превышает среднюю зарплату в России и существенно выше средней зарплаты по Москве, где она традиционно остается самой высокой в стране.

    Отдельно прописывается, что доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат под прогрессивную шкалу НДФЛ не попадают, для них сохранится прежний порядок налогообложения.

    В случае принятия параметров совершенствования налоговой системы они могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

    Напомним, что предложения по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения были выработаны после широкой предварительной дискуссии. На площадке Госдумы в ходе экспертного совета бюджетного комитета и парламентских слушаний, прошло обсуждение, где были выработаны и рекомендованы правительству предложения по изменению отдельных параметров налоговой системы. Также обсуждались меры по сохранению ее устойчивости, поскольку система должна давать необходимые доходы для решения социально-экономических вопросов, но при этом повышать мотивацию для работы бизнеса в стране.

    Отметим, что в российском обществе существует устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе в виде прогрессивной шкалы налогообложения, что подтверждается соцопросами. В частности, только 8% участников опроса Telegram-канала газеты ВЗГЛЯД выступили за сохранение плоской шкалы налогообложения физлиц.

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    29 мая 2024, 06:50 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России

    Посол Антонов в ответ на угрозы США ввести торговое эмбарго заявил о невозможности сломать экономику России санкциями

    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о том, что администрация США может ввести полное торговое эмбарго против российских товаров.

    Антонов заявил, что США не стоит «гордиться подобными заявлениями», ведь они означают, что Вашингтон готов «развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи», передает ТАСС.

    Посол напомнил о заявлениях самих представителей Белого дома о том, что с февраля 2022 года объявлено свыше 4,5 тыс. санкций в отношении физических и юридических лиц по всему миру.

    Как подчеркнул Антонов, действия США оказывают негативное влияние не только на крупные корпорации, но и на малые и средние предприятия, «нацхозяйства развивающихся государств». Также политика США вызывает «ответные меры». Антонов заявил, что из-за санкций наибольшие потери понесут США и их «сателлиты», хотя «здесь мало кто думает об экономических интересах Европы».

    Россия намерена «использовать ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях». По его словам, «цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя». Он выразил уверенность, что «эмбарго или санкции российскую экономику не сломают» и не заставят «свернуть с ее принципиального пути».

    Напомним, заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что история торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», поэтому де-факто ситуация может обернуться полным торговым эмбарго.

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    28 мая 2024, 19:52 • Новости дня
    Стало известно о предсказании Жириновского по признанию талибов

    Вице-спикер Госдумы Чернышов: Жириновский требовал признать талибов еще в 2014 году

    Стало известно о предсказании Жириновского по признанию талибов
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2014 году в Ялте требовал признать талибов (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и утверждал, что мир придет с опозданием к этому, заявил в разговоре с News.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    По словам Чернышова, Жириновский считал, что признание власти талибов остановит наркотрафик из Афганистана. Кроме того, еще в 2000 году ЛДПР на одном из митингов выходила с лозунгами о признании правительства талибов, передает News.ru.

    Ранее МИД России сообщил, что вопрос о снятии с движения «Талибан» статуса террористической организации находится в стадии проработки.

    Президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они являются действующей властью в Афганистане.

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    28 мая 2024, 17:02 • Новости дня
    Путин оценил предложение Лукашенко договориться с украинскими военными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко командовал украинскими военными, то конфликт уже был бы завершен, заявил глава российского государства Владимир Путин, комментируя предложение лидера республики договориться с ВСУ.

    «К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины.

    Коментарии (15)
    28 мая 2024, 14:20 • Новости дня
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обломки сбитого в Московской области низколетящего воздушного шара ранили двух человек, сообщил источник в экстренных службах.

    У мужчины 1986 года рождения зафиксировали рваную рану щеки, его госпитализировали в Люберецкую центральную райбольницу, указал собеседник РИА «Новости».

    У мужчины 1995 года рождения зафиксировали ушиб мягких тканей правой стопы. Медпомощь ему оказали на месте происшествия.

    В понедельник Минобороны сообщало о сбитом средствами ПВО украинском малоразмерном воздушном шаре в Балашихе. Обломки упали на частный дом.

    Коментарии (14)
    28 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией
    Российская ГИБДД вновь стала называться Госавтоинспекцией
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД.

    По словам Черникова, ведомство стало не ГИБДД, а Госавтоинспекцией, этот вопрос законодательно урегулировали, все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия, передает ТАСС.

    «Милиция не знаю, будет ли, но Госавтоинспекция уже есть», – сказал он.

    Ранее Черников сообщил, что планов по снижению минимального возраста для выдачи водительских прав нет.

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    28 мая 2024, 17:10 • Новости дня
    Спецслужбы выявили исполнителей теракта в одесском Доме профсоюзов

    Спецслужбы установили исполнителей теракта в одесском Доме профсоюзов, где применили отравляющее вещество

    Спецслужбы выявили исполнителей теракта в одесском Доме профсоюзов
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские спецслужбы установили исполнителей теракта в Доме профсоюзов в Одессе, где националисты применили химоружие в мае 2014 года. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал Игорь Кириллов.

    Кириллов сообщил, что в ходе теракта в Одессе 2 мая 2014 года было использовано отравляющее вещество хлорпикрин. На это указывало наличие у боевиков заранее подготовленных фильтрующих противогазов, а также появление характерного желто-зеленого дыма, говорится в сообщении ТАСС.

    По его словам, есть основания полагать, что акция имела спланированный характер, строилась на доскональном учете особенностей действия используемого вещества и была направлена на поражение максимального числа людей. 

    Кириллов подчеркнул, что в связи с терактом в Одессе российские спецслужбы провели расследование, в результате которого были выявлены его исполнители.

    Как сообщалось ранее, Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова, которого считают одним из организаторов сожжения людей в одесском Доме профсоюзов.


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    28 мая 2024, 20:52 • Новости дня
    Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
    Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России, утверждает Bild со ссылкой на источники.

    Украинская армия сама как минимум раз применила поставленный Германией комплекс Patriot по объекту в глубине России, на это Киев получил «гневные звонки из Берлина и Вашингтона», сообщили источники Bild, передает ТАСС.

    Также киевскому режиму пригрозили прекратить поставку ракет для ПВО, если это повторится.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что удары Украины западным дальнобойным оружием вглубь России являются «законными по международному праву».

    Коментарии (13)
    28 мая 2024, 21:31 • Новости дня
    Россияне освободили захваченных в плен военных Чада
    Россияне освободили захваченных в плен военных Чада
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военнослужащие провели операцию по освобождению военных Чада в Центральной Африке, они были захвачены в плен исламскими боевиками, сообщили в Минобороны России.

    Военных захватили девять месяцев назад, когда они разминировали аэропорт в районе Тибести. После освобождения все пленные были сначала доставлены в пункт временного базирования, где им оказали медицинскую помощь, передает ТАСС.

    «Затем под контролем и в сопровождении российских военнослужащих освобожденные были эвакуированы на родину», – сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские военные захватили пленных на позициях ВСУ под запорожской Васильевкой.


    Коментарии (7)
    28 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    В США пригрозили полным торговым эмбарго России

    В администрации США пригрозили полным торговым эмбарго России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация может ввести торговое эмбарго против российских товаров, заявил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

    История торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», сказал Сингх, передает ТАСС.

    В таком случае де-факто ситуация может обернуться торговым эмбарго, добавил он.

    Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что банки ЕС подвергают себя рискам, работая в России, и им в таком случае грозят вторичные санкции.

    Коментарии (19)
    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    Минфин выступил за повышение налога на прибыль с 20% до 25%
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    Россия больше не допустит массового ухода компаний

    C 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. И повторения такого массового исхода страна не допустит. В числе пострадавших оказались автомобильная и авиационная промышленности. Что Россия может сделать, чтобы защитить эти сферы от подобной ситуации? Подробности

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    НАТО переходит к ядерным провокациям у границ России

    Страны НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России. Это происходит на фоне российских учений с применением нестратегического ЯО, которые стали ответом на агрессивные планы Лондона и Парижа по прямому вовлечению альянса в боевые действия на Украине. В чем заключается принципиальная разница между российскими и западными учениями, а также почему Запад решил продолжить эскалацию конфликта? Подробности

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    Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ

    195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности

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    Как Россия влияет на выборы нового главы НАТО

    Впервые в истории в НАТО сложилась целая коалиция государств, выступающих против кандидата на пост главы организации, которого выдвинули Соединенные Штаты Америки. О каких странах идет речь, почему они против американской кандидатуры и как на эту конкурентную борьбу уже смогла повлиять Россия? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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