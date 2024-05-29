Китай обвинил США в нарушениях прав человека и политике гегемонизма

Tекст: Ольга Никитина

В докладе отмечается, что в США «права человека становятся все более поляризованными», «правящее меньшинство удерживает политическое, экономическое и социальное господство», а «большинство простых людей все больше превращаются в маргиналов», передает ТАСС.

Китайские власти, в частности, раскритиковали США за то, что в стране повсеместно распространилось насилие с применением огнестрельного оружия; за злоупотребление властями США своих полномочий по контролю за неприкосновенностью частной жизни граждан, за подавление свободы слова.

Кроме того, в докладе указали на рекордные показатели числа смертей из-за жестокого обращения со стороны полиции. Также, обращает внимание китайская сторона, есть проблемы в системе тюремного заключения, используется принудительный труд заключенных.

В докладе указано, что в США процветает систематическая расовая дискриминация, а также растет экономическое и социальное неравенство.

В докладе также критикуется внешняя политика США, которая, по мнению китайских властей, «долгое время стремилась к гегемонизму, практиковала силовую политику и создавала гуманитарные кризисы».

Проблемы с правами человека в США, по оценке составителей доклада, серьезно угрожают и препятствуют здоровому развитию международного движения за права человека.

Ранее в Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью».