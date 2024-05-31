Присяжные признали Трампа виновным по делу о подлоге документов в США

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по делу о подлоге документов в связи с выплатами порноактрисе

Tекст: Антон Антонов

Трамп объявлен виновным по всем 34 пунктам обвинения. Трамп может обжаловать решение присяжных, которое при этом не является помехой для выдвижения кандидатом на пост президента США, передает РИА «Новости».

В жюри присяжных входят семь мужчин и пять женщин, они совещались около 11 часов, чтобы прийти к единогласному решению по каждому из пунктов обвинения, передает ТАСС.

Приговор ожидается 11 июля, объявил судья Хуан Мерчан.

Трамп обвинил администрацию нынешнего президента США Джо Байдена в причастности к решению жюри, чтобы «навредить политическому оппоненту». По словам Трампа, «это просто позор», США «превратились в ад». «Это было подтасованное решение с самого первого дня с конфликтным судьей, которому никогда не должны были разрешать рассматривать это дело. Мы будем бороться за нашу страну, за нашу конституцию», – сказал он.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что «сегодня позорный день в американской истории». По его словам, процесс против Трампа был политическим, власти США используют юридическую систему как оружие.

Напомним, Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс. Трамп заявил, что судебным процессом по делу о подлоге финансовых документов руководит Джо Байден.

15–18 июля в Милуоки пройдет общенациональный съезд Республиканской партии, на которой Трамп должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты США от республиканцев.