Трамп заявил о запрете давать показания по делу о подлоге финансовых документов

Трамп заявил, что ему запретили давать показания по делу о подлоге финансовых документов

Tекст: Денис Тельманов

«Мне не позволено давать показания. Я под постановлением о неразглашении», – сказал он журналистам после очередного заседания в суде Нью-Йорка, добавив, что считает такую меру «неконституционной», передает ТАСС.



Постановление о неразглашении не мешает Трампу давать показания в суде, а также не запрещает ему общаться с прессой и выступать на предвыборных митингах. Ограничения распространяются на публичные заявления Трампа о связанных с данным делом свидетелях, прокурорах, судебных работниках и членах их семей, а также присяжных заседателях.

Во вторник суд оштрафовал Трампа на 9 тыс. долларов за нарушение постановления о неразглашении. По словам судьи, это максимальный штраф, поэтому в следующий раз он рассмотрит возможность тюремного заключения Трампа. Бывшего президента также обязали удалить ряд публикаций из соцсети Truth Social.

Суд в Нью-Йорке слушает дело о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов, чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа уголовные обвинения по делу о выплатах Дэниэлс.