Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.2 комментария
Посол России: Ливан оказался на грани гуманитарной катастрофы
Посол России заявил о риске гуманитарной катастрофы в Ливане
Посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что Ливан находится на пороге гуманитарной катастрофы, подобной ситуации в Газе, также существует высокий риск войны с Израилем.
В эфире канала «Россия-24» Рудаков сделал несколько заявлений, сообщая о сложной ситуации в стране. Как передает ТАСС, посол отметил, что Ливан переживает серьезную гуманитарную угрозу, схожую с тем, что происходит в секторе Газа, добавив, что «зачинщик этой трагедии, естественно, один и тот же».
Кроме того, Рудаков подчеркнул, что риск полномасштабной войны между Ливаном и Израилем сейчас крайне высок и может перерасти в региональный конфликт. Он отметил, что точно спрогнозировать развитие событий сложно, но вероятность начала «Третьей ливанской войны», как ее называют в СМИ, вполне реальна.
Также, несмотря на напряженность, посольство России в Ливане продолжает работать в штатном режиме. По словам посла, консульский отдел предоставляет все необходимые услуги. Он заверил, что информации о пострадавших российских гражданах на данный момент нет.
Вместе с тем посольство призывает россиян воздержаться от поездок в Ливан и покинуть страну на коммерческих рейсах. Посол напомнил, что аэропорт в Бейруте функционирует в практически штатном режиме и безопасность граждан является приоритетом.
Напомним, израильские ВВС нанесли удары по 150 объектам «Хезболлы». По данным Минздрава Ливана, в результате авиаударов жертвами стали 492 человека, включая 35 детей и 58 женщин, и пострадали более 1,6 тыс. человек.