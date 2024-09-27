Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Зеленский исключил прекращение боевых действий до выборов в США
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом заявил, что решил встретиться с обоими кандидатами, так как до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся.
«В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина», – сказал он на встрече, которую транслирует CNBC, передает РБК.
Зеленский добавил, что после выборов Украине придется принимать важные решения. Он также выразил надежду на значительную поддержку США в будущем. Кроме того, Зеленский призвал к обмену «шагами, которые позволят укрепить Украину», и нужно принять решение об их реализации».
Трамп, в свою очередь, выразил уверенность, что в случае его победы на выборах решение украинского конфликта будет найдено еще до его вступления в должность. По его словам, потребуется значительная работа с обеими сторонами конфликта, но он считает, что урегулирование возможно и необходимо.
Ранее Трамп пообещал Зеленскому найти решение для Украины до января.