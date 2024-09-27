Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Трамп пообещал Зеленскому найти решение для Украины до января
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах сможет найти решение для конфликта на Украине до инаугурации, которая запланирована на 20 января.
«Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время», – сказал Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Зеленский прибыл на встречу с Трампом под усиленной охраной. Кортеж, сопровождаемый полицией, прибыл к башне Trump Tower в Нью-Йорке в пятницу утром по местному времени. По периметру здания дежурят полиция и спецслужбы, движение на прилегающих улицах частично перекрыто. На месте установлены бетонные и металлические ограждения, а также автоматические барьеры для проезда машин.
Напомним, Зеленский ради встречи с Трампом продлил визит в США.