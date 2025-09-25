  • Новость часаПрезидент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Песков сообщил о понимании решения Казахстана купить 300 локомотивов у США
    Посол Мешков заявил о риске начала войны при атаке НАТО на российский самолет
    Путин заявил о росте спроса на энергетику для ИИ
    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ
    КТК возобновил погрузку нефти с терминала после остановки из-за атаки на Новороссийск
    США заявили об обнаружении российских военных самолетов возле Аляски
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 21:05 • Общество

    Фон дер Ляйен ищет в небе Балтики повод для войны с Россией

    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европа продолжает активно обсуждать возможность применения силы над Балтикой против авиации ВВС России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сбивать российские самолеты в случае «нарушения воздушного пространства ЕС». В последние дни Москву обвиняют в этом практически ежедневно, хотя ни одного доказательства предоставлено не было. По мнению экспертов, такая игра с огнем ставит НАТО и РФ практически на порог вооруженного столкновения. Как будет развиваться ситуация?

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

    Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения».  Однако не все европейские лидеры готовы к такому сценарию. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против инициативы фон дер Ляйен, уточнив, что считает неправильным «открывать огонь» в ответ на «проверки» со стороны России.

    Неоднозначной для воприятия оказалась позиция президента США Дональда Трампа: на полях Генассамблеи ООН он согласился с тем, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушат их воздушное пространство. Однако на вопрос, поддержит ли он данные усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – пояснил Трамп. Между тем, посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что атака на российские истребители, с точки зрения Москвы, будет приравнена к началу войны.

    Напомним, эстонский премьер Кристен Михал сообщил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, самолеты пробыли там 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ. Какие-либо доказательства данной версии предоставлены не были.

    Между тем Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами.

    В связи с этим многие страны ЕС начали заявлять о необходимости уничтожения российских самолетов. Однако эксперты отмечали, что западные государства демонстрируют крайне нерациональную реакцию на произошедшее. Нейтральные воды (и воздушное пространство) над Балтийским морем на отрезке вероятного нарушения составляют промежуток всего лишь в 3 км. Более того, пребывание в воздушном пространстве на протяжении 12 минут едва ли можно назвать «вторжением».

    Таким образом, если допустить, что российские истребители действительно зашли в воздушное пространство Эстонии – это в любом случае выглядит как случайность, связанная, например, с наличием сильного ветра. Даже на опубликованной Таллином «карте нарушения» нарисовано, что самолеты лишь по касательной залетают на территорию страны и летят в Калининград.

    «Речь идет об очень сложном участке воздушного пространства. Теоретически, именно он больше всего подходит для потенциальной организации провокации в отношении России. Важно понимать, что узость коридора между Финляндией и Эстонией наслаивается и на проблему использования радаров», – пояснил Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Техника не безупречна и периодически может сбоить. Часто бывает, что на этом участке, как и на других, мы фиксируем нарушение наших границ со стороны европейских самолетов. Иногда схожие проблемы возникают и у них. То есть прецедентов подобных много – и каждый необходимо разбирать в спокойной обстановке», – продолжает собеседник.

    «Ликвидация истребителя, согласно международному праву – крайний выход из ситуации.

    Остановить «нарушителя» можно и иными средствами: попытаться связаться с ним, посадить на аэродроме, принадлежащем стране, в которой произошло нарушение. В общем, выходов много и при желании из положения можно выйти мирно», – говорит эксперт. «Однако если европейцы хотят таким образом создать военную провокацию для дальнейших более серьезных действий – им будет плевать на любые законы. Другое дело, что атака на самолет со стороны Эстонии кажется довольно непростой задачей. У республики нет собственной авиации, там базируются только машины, принадлежащие НАТО», – акцентирует он.

    «Соответственно, для каких-либо действий Таллину потребуется дождаться получения соответствующего разрешения от руководства альянса, что значительно замедлит осуществление планов. Собственными средствами республика вряд ли сумеет уничтожить российскую технику. Тем не менее, недооценивать звучащие угрозы не стоит, поскольку европейцы начинают «играть с огнем», – отмечает Бижев.

    Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями подстрекает Запад к прямому конфликту с Россией и закрывает возможность для дипломатических контактов, соглашается военный эксперт Алексей Анпилогов. «Впрочем, стоит помнить, что она – «бюрократ в вакууме», который ни за что не отвечает и потому спокойно призывает к чему угодно», – уточняет он. Любопытно, что в вопросе сбития российских самолетов позиции председателя ЕК и Эммануэля Макрона, который ранее отличался милитаристскими высказываниями, не совпали.

    «Президент Франции оказался более близок к разумному пониманию последствий такого решения»,

    – заметил спикер. Он напомнил, что истребители Североатлантического альянса патрулируют небо над странами Балтии. «Если бы Макрон поддержал идею сбивать самолеты России, то французским летчикам пришлось бы выполнять этот приказ. Другими словами, президент Пятой республики несет персональную ответственность, а не коллективную, которая характерна для фон дер Ляйен», – детализировал Анпилогов.

    Собеседник также отметил «хрупкость» границ в Финском заливе. Ранее Москва, Таллин и Хельсинки находили общее компромиссное решение. Сейчас же наши соседи заняли неконструктивную позицию, а Эстония и вовсе выдвигает голословные обвинения в нарушении воздушного пространства. Возникает вопрос, как страны НАТО станут поступать дальше.

    «Высказывание фон дер Ляйен – это фактически призыв к лимитрофам вблизи российской границы самим – на свой страх и риск – «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств.

    Иначе говоря, тем, кто якобы будет подвергаться «российской агрессии», предлагается действовать максимально враждебно по отношению к Москве», – рассуждает специалист. «При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать. В этом случае прослеживается двойная игра: ответ на «нарушения» России в перспективе даст не весь блок, а какая-то одна, скорее всего, малозначимая для других европейских держав страна – будь то Эстония или Финляндия. Затем вокруг этого конфликта будет выстраиваться система военного противодействия Российской Федерации», – добавил он.

    Более того, не стоит исключать провокаций со стороны европейцев. «Они могут пойти на достаточно авантюрные шаги, например, на блокаду Калининграда. Поэтому к призывам сбивать самолеты России следует относиться крайне серьезно. В конечном счете, если сосед говорит, что он вас убьет, следует проверить, есть ли у него ружье», – пояснил Анпилогов.

    «Эммануэль Макрон, будучи президентом Франции и главнокомандующим французских вооруженных сил, несет большую ответственность. Он отвечает за свои слова и действия перед французами, избирателями. Политик должен взвешивать все риски военных действий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Урсула фон дер Ляйен – назначенный чиновник евробюрократии. При этом она возомнила себя главным фельдмаршалом Европы и ведущим воинствующим рупором», – продолжил собеседник. По его словам, решений сбивать или не сбивать российские самолеты председатель ЕК принимать не будет, а Макрону – придется.

    «Другими словами, фон дер Ляйен превышает полномочия. Но ее никто не одергивает», – заключил Рар, пояснив, что попытки «сбить спесь» с еврочиновницы сочтут пророссийскими. А между тем в Европе сейчас царит русофобский угар.

    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО
    Израиль нанес пять ударов по столице Йемена
    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
    Эксперты указали на угрозу потери суверенитета Молдавией после выборов
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    Starbucks объявил о закрытии 400 кофеен и сокращении персонала

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию – и завербовать агентов в Израиле? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

