Фон дер Ляйен ищет в небе Балтики повод для войны с Россией

Tекст: Олег Исайченко

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Однако не все европейские лидеры готовы к такому сценарию. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против инициативы фон дер Ляйен, уточнив, что считает неправильным «открывать огонь» в ответ на «проверки» со стороны России.

Неоднозначной для воприятия оказалась позиция президента США Дональда Трампа: на полях Генассамблеи ООН он согласился с тем, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушат их воздушное пространство. Однако на вопрос, поддержит ли он данные усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – пояснил Трамп. Между тем, посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что атака на российские истребители, с точки зрения Москвы, будет приравнена к началу войны.

Напомним, эстонский премьер Кристен Михал сообщил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, самолеты пробыли там 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ. Какие-либо доказательства данной версии предоставлены не были.

Между тем Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами.

В связи с этим многие страны ЕС начали заявлять о необходимости уничтожения российских самолетов. Однако эксперты отмечали, что западные государства демонстрируют крайне нерациональную реакцию на произошедшее. Нейтральные воды (и воздушное пространство) над Балтийским морем на отрезке вероятного нарушения составляют промежуток всего лишь в 3 км. Более того, пребывание в воздушном пространстве на протяжении 12 минут едва ли можно назвать «вторжением».

Таким образом, если допустить, что российские истребители действительно зашли в воздушное пространство Эстонии – это в любом случае выглядит как случайность, связанная, например, с наличием сильного ветра. Даже на опубликованной Таллином «карте нарушения» нарисовано, что самолеты лишь по касательной залетают на территорию страны и летят в Калининград.

«Речь идет об очень сложном участке воздушного пространства. Теоретически, именно он больше всего подходит для потенциальной организации провокации в отношении России. Важно понимать, что узость коридора между Финляндией и Эстонией наслаивается и на проблему использования радаров», – пояснил Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

«Техника не безупречна и периодически может сбоить. Часто бывает, что на этом участке, как и на других, мы фиксируем нарушение наших границ со стороны европейских самолетов. Иногда схожие проблемы возникают и у них. То есть прецедентов подобных много – и каждый необходимо разбирать в спокойной обстановке», – продолжает собеседник.

«Ликвидация истребителя, согласно международному праву – крайний выход из ситуации.

Остановить «нарушителя» можно и иными средствами: попытаться связаться с ним, посадить на аэродроме, принадлежащем стране, в которой произошло нарушение. В общем, выходов много и при желании из положения можно выйти мирно», – говорит эксперт. «Однако если европейцы хотят таким образом создать военную провокацию для дальнейших более серьезных действий – им будет плевать на любые законы. Другое дело, что атака на самолет со стороны Эстонии кажется довольно непростой задачей. У республики нет собственной авиации, там базируются только машины, принадлежащие НАТО», – акцентирует он.

«Соответственно, для каких-либо действий Таллину потребуется дождаться получения соответствующего разрешения от руководства альянса, что значительно замедлит осуществление планов. Собственными средствами республика вряд ли сумеет уничтожить российскую технику. Тем не менее, недооценивать звучащие угрозы не стоит, поскольку европейцы начинают «играть с огнем», – отмечает Бижев.

Урсула фон дер Ляйен своими заявлениями подстрекает Запад к прямому конфликту с Россией и закрывает возможность для дипломатических контактов, соглашается военный эксперт Алексей Анпилогов. «Впрочем, стоит помнить, что она – «бюрократ в вакууме», который ни за что не отвечает и потому спокойно призывает к чему угодно», – уточняет он. Любопытно, что в вопросе сбития российских самолетов позиции председателя ЕК и Эммануэля Макрона, который ранее отличался милитаристскими высказываниями, не совпали.

«Президент Франции оказался более близок к разумному пониманию последствий такого решения»,

– заметил спикер. Он напомнил, что истребители Североатлантического альянса патрулируют небо над странами Балтии. «Если бы Макрон поддержал идею сбивать самолеты России, то французским летчикам пришлось бы выполнять этот приказ. Другими словами, президент Пятой республики несет персональную ответственность, а не коллективную, которая характерна для фон дер Ляйен», – детализировал Анпилогов.

Собеседник также отметил «хрупкость» границ в Финском заливе. Ранее Москва, Таллин и Хельсинки находили общее компромиссное решение. Сейчас же наши соседи заняли неконструктивную позицию, а Эстония и вовсе выдвигает голословные обвинения в нарушении воздушного пространства. Возникает вопрос, как страны НАТО станут поступать дальше.

«Высказывание фон дер Ляйен – это фактически призыв к лимитрофам вблизи российской границы самим – на свой страх и риск – «таскать каштаны из огня» для целей западноевропейских государств.

Иначе говоря, тем, кто якобы будет подвергаться «российской агрессии», предлагается действовать максимально враждебно по отношению к Москве», – рассуждает специалист. «При этом решение о коллективных мерах НАТО может вовсе не последовать. В этом случае прослеживается двойная игра: ответ на «нарушения» России в перспективе даст не весь блок, а какая-то одна, скорее всего, малозначимая для других европейских держав страна – будь то Эстония или Финляндия. Затем вокруг этого конфликта будет выстраиваться система военного противодействия Российской Федерации», – добавил он.

Более того, не стоит исключать провокаций со стороны европейцев. «Они могут пойти на достаточно авантюрные шаги, например, на блокаду Калининграда. Поэтому к призывам сбивать самолеты России следует относиться крайне серьезно. В конечном счете, если сосед говорит, что он вас убьет, следует проверить, есть ли у него ружье», – пояснил Анпилогов.

«Эммануэль Макрон, будучи президентом Франции и главнокомандующим французских вооруженных сил, несет большую ответственность. Он отвечает за свои слова и действия перед французами, избирателями. Политик должен взвешивать все риски военных действий», – отметил германский политолог Александр Рар.

«Урсула фон дер Ляйен – назначенный чиновник евробюрократии. При этом она возомнила себя главным фельдмаршалом Европы и ведущим воинствующим рупором», – продолжил собеседник. По его словам, решений сбивать или не сбивать российские самолеты председатель ЕК принимать не будет, а Макрону – придется.

«Другими словами, фон дер Ляйен превышает полномочия. Но ее никто не одергивает», – заключил Рар, пояснив, что попытки «сбить спесь» с еврочиновницы сочтут пророссийскими. А между тем в Европе сейчас царит русофобский угар.