  • Новость часаВласти ДНР заявили о взятии Красноармейска в полукольцо
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    Потери ВСУ при ударе по полигону в Черниговской области выросли до 300 человек
    WSJ узнала о наступательных планах ВСУ
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    На жилой дом в Польше упала ракета истребителя ВВС Нидерландов
    Берлин поддержал идею передачи замороженных российских активов Киеву
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 11:24 • Новости дня

    Рар объяснил слова фон дер Ляйен о готовности сбивать российские самолеты

    Политолог Рар: Фон дер Ляйен не решает, сбивать или нет российские самолеты

    Рар объяснил слова фон дер Ляйен о готовности сбивать российские самолеты
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урсула фон дер Ляйен превышает полномочия, но никто в Европе ее не одергивает, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал позицию председателя ЕК по российским самолетам, которая не совпала с мнением президента Франции: первая призвала к готовности сбивать истребители России, а второй – не открывать огонь.

    «Эммануэль Макрон, будучи президентом Франции и главнокомандующим французских вооруженных сил, несет большую ответственность. Он отвечает за свои слова и действия перед французами, избирателями. Политик должен взвешивать все риски военных действий», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Урсула фон дер Ляйен – назначенный чиновник евробюрократии. При этом она возомнила себя главным фельдмаршалом Европы и ведущим воинствующим рупором», – продолжил собеседник. По его словам, решений сбивать или не сбивать российские самолеты председатель ЕК принимать не будет, а Макрону – придется.

    «Другими словами, фон дер Ляйен превышает полномочия. Но ее никто не одергивает», – указал политолог, пояснив, что попытки «сбить спесь» с еврочиновницы сочтут пророссийскими. А между тем в Европе сейчас царит русофобский угар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО рассматривают варианты сбития военных самолетов России, «вторгающихся в воздушное пространство стран объединения». Ее слова прозвучали на фоне бездоказательных обвинений Эстонии в адрес Москвы в якобы нарушении границ.

    Фон дер Ляйен в интервью CNN выразила мнение, что страны Европы «должны защищать каждый квадратный сантиметр территории». Сбивать же самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство, следует, по ее мнению, «после предельно ясного предупреждения». Председатель ЕК также считает, что Россия «много лет ведет гибридную войну против демократий Европейского союза и других стран».

    Более сдержанную позицию занял Эммануэль Макрон. Президент Франции заявил, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам. «Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своем роде проверки на надежность была пропорциональной», – сказал он.

    Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они нарушат их воздушное пространство. Когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников, глава Белого дома воздержался от прямого ответа. «Зависит от обстоятельств», – отметил Трамп.

    Напомним, на Западе активно начали обсуждать возможность уничтожения российских боевых самолетов после того, как в пятницу эстонский премьер Кристен Михал заявил о якобы «вторжении» трех российских МиГ-31 в воздушное пространство страны. По версии Таллина, истребители пробыли на территории республики 12 минут. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах России.

    Минобороны России сообщило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств». Истребители двигались из Карелии в Калининградскую область, а их маршрут пролегал над нейтральными водами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего хотят добиться агрессивной риторикой в ЕС и НАТО.

    24 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    ЕК нашла способ заставить Венгрию и Словакию отказаться от нефти из России

    Rzeczpospolita: ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти, пишет Rzeczpospolita.

    Новые тарифы затронут только Венгрию и Словакию, которые остаются единственными странами ЕС, продолжающими импортировать российскую нефть и финансировать, по мнению Брюсселя, конфликт на Украине, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Reuters.

    «Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Евросоюз», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу искать альтернативные источники топлива за пределами России.

    Ранее ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2025, 19:06 • Новости дня
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ

    Политолог Скачко: США переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи ЕС

    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    @ Michael Nguyen/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы не желают завершения конфликта на условиях, которые позволят считать Россию победительницей. Поэтому они готовы жертвовать демократическими принципами и депортировать выходцев с Украины на Родину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах».

    «Заявления Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН знаменуют собой качественно новый поворот в рамках конфликта на Украине. Фактически, Штаты полностью переложили ответственность за боеспособность ВСУ на плечи европейцев. В такой ситуации Брюссель попросту не может не насытить Киев всеми необходимыми ресурсами», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Конечно, для продолжения боевых действий ВСУ больше всего нужны новобранцы. Учитывая тот факт, что российское наступление до сих пор идет, людей требуется немало. Скорее всего, европейцы рано или поздно решатся на «высылку» из своих стран выходцев из республики, чтобы восполнить украинские потери», – акцентирует он.

    «Как это будет сделано – пока сказать сложно. Способов много: члены ЕС могут просто перестать выдавать гражданам визы, а если ситуация усугубится, то Брюссель вполне способен позаимствовать у Киева практики «бусификации». Демократические ценности на этот процесс никак не повлияют», – продолжил собеседник.

    «Настрой у европейцев серьезный. Они хотят не допустить окончания конфликта, в рамках которого Россия будет выглядеть победительницей. Поэтому воевать «до последнего украинца» государства союза охотно хотят. Другое дело, что люди не бесконечны. Постепенно Брюссель потянется за молдаванами, румынами, а затем и французам с немцами придется уйти на фронт», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах». Глава Белого дома отметил, что Москва якобы «бесцельно» продолжает вести конфликт. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром», уточнив, что у страны наблюдаются значительные экономические проблемы.

    В связи с этим, Трамп призвал Украину начать «действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет. Удачи всем!», – отметил президент США. Подобные слова президента США удивили Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «По моему мнению, сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно», – считает он. При этом он поспешил сделать вывод, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Между тем, последние заявления президента Штатов в Европе встретили с ликованием.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что приветствует изменение позиции Трампа. «Это действительно показывает, что мы одинаково понимаем друг друга», – цитирует ее издание Politico. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Киеву и склонность к Владимиру Путину».

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты

    Макрон призвал НАТО не открывать огонь по российским самолетам

    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, но не призывает к автоматическому сбиванию российских самолетов. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.

    «В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон. Он отметил, что не следует открывать огонь, когда речь идет о «проверках».

    Макрон считает, что российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября, а три российских истребителя – воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

    «Реакция НАТО была пропорциональной: был созван совет стран-членов и усилена оборонная позиция», – заявил Макрон.

    Отвечая на вопрос о поддержке Польши в случае ее решения сбивать воздушные объекты, Макрон подчеркнул, что реакция будет пропорциональной, но отказался обсуждать гипотетические сценарии. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, только при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Он добавил, что заявление президента Чехии Петера Павела о необходимости более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО «не является достаточным» для принятия таких решений.

    Ранее в НАТО пообещали принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Президент США Дональд Трамп заявил о праве стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 07:13 • Новости дня
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутат Европарламента Кинга Гал заявила о разгорающемся скандале вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейский омбудсмен начал расследование по факту исчезновения секретных СМС главы Еврокомиссии Эммануэлю Макрону.

    СМС-сообщения касаются сделки между ЕС и МЕРКОСУР (торгово-экономический союз в Южной Америке), сообщила Гал, передает РИА «Новости».

    Эти секретные сообщения пропали так же, как в случае со скандалом с Pfizergate, указала евродепутат.

    По словам парламентария, ситуация вновь демонстрирует отсутствие прозрачности в Еврокомиссии и требует реальной открытости в институтах ЕС, без секретных переговоров и исчезающих сообщений.

    В августе 2025 года газета New York Times сообщала, что Еврокомиссия не сохранила СМС-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла, связанную с закупками вакцин для ЕС.

    В мае Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 08:56 • Новости дня
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    FT: Европа опасается обвинений Трампа в поражении Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева, сообщила Financial Times.

    Европейские страны опасаются, что Дональд Трамп может обвинить их в военных неудачах Киева, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    По данным издания, президент США в течение нескольких месяцев добивался от Киева признания российских территорий, однако недавно изменил позицию, отметив в Truth Social, что Украина «могла бы вернуть все свои земли» при поддержке Евросоюза.

    Некоторые европейские чиновники считают, что Трамп стремится возложить всю ответственность за поддержку Украины именно на Европу. Представитель Германии заявил, что американский лидер «задал очень высокую планку», а другой источник в ЕС полагает, что Трамп готовит для себя «запасной выход» для обвинения Европы в случае провала.

    Собеседники Financial Times отмечают, что в Евросоюзе многие уже не считают Трампа надежным союзником. При этом в некоторых европейских правительствах его позиция вызвала положительный отклик.

    Ранее Трамп публично призывал страны Европы немедленно прекратить закупки российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Трамп перешел в «партию войны» на Украине.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    Politico: Европейские дипломаты усомнились в изменении курса США по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента США Дональда Трампа об Украине на полях Генеральной Ассамблеи ООН вызвали ажиотаж среди европейских политиков, пишет Politico.

    При этом большинство чиновников и дипломатов Евросоюза остаются скептичными и не рассматривают слова американского лидера как намек на пересмотр курса Вашингтона, отмечает Politico.

    По информации издания, после нескольких месяцев попыток европейских стран убедить Трампа усилить санкции против России вера в поддержку США в Европе заметно ослабла, передает ТАСС.

    «Сегодня он говорит одно, завтра – другое», – заявил один из неназванных представителей окружения президента Франции Эммануэля Макрона.

    В публикации отмечается, что Трамп в соцсети Truth Social написал о якобы возможности Украины отвоевать что-либо при поддержке ЕС и НАТО. При этом, как подчеркивает Politico, такие заявления противоречат его прежним словам о невозможности победы Киева в конфликте и необходимости перехода к переговорам.

    Ранее Кремль дал оценку заявлению Трампа о «возвращении территорий» Украиной.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что вариант сбития истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, «рассматривается», сообщает Politico.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что возможность сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, «находится на столе», передает Politico.

    «Мое мнение – мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. Это означает, что если после предупреждения и разъяснения последствий произойдет вторжение в воздушное пространство, то вариант с применением силы, включая сбитие самолета, находится на столе», – заявила глава Еврокомиссии.

    Поводом для таких заявлений послужили несколько случаев, когда российские самолеты нарушали воздушные границы стран НАТО в июне, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии. Эти события повысили тревожность и привели к обсуждению возможных ответных мер Альянса.

    Ранее, на полях Генеральной ассамблеи ООН, американский экс-президент Дональд Трамп также высказал мнение, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя слова Трампа, отметил, что армия обязана защищать воздушное пространство страны и готова принять необходимые меры. В то же время он уточнил, что считает предпочтительным перехват дронов и крылатых ракет над территорией Украины до того, как они достигнут территории НАТО.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что «вмешательство России в дела Европы» не ограничивается только воздушными инцидентами. По ее словам, Москва также «усилила кибератаки, шпионаж и вмешательство в выборы в странах ЕС с начала спецоперации на Украине». Она заявила, Европа должна давать ответ России по всем направлениям, чтобы защитить свои интересы.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов для укрепления позиций внутри НАТО.

    Комментарии (9)
    24 сентября 2025, 20:16 • Новости дня
    Захарова назвала удар по КТК в Новороссийске предупреждением ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    «Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам», – указала дипломат, передает РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что Европейскому союзу следует быть готовым к тому, что Киев будет «оттачивать террористические навыки по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».

    Напомним, в результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители.

    Среди объектов, пострадавших от массированной атаки беспилотников в Новороссийске, оказалось административное здание Каспийского трубопроводного консорциума. Также повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Профайлер сквозь улыбку Макрона прочел его чувства после задержания авто в Нью-Йорке

    Профайлер прочел истинные чувства Макрона после задержания авто в Нью-Йорке

    Tекст: Ирма Каплан

    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль французского президента Эммануэля Макрона после выступления на сессии ГА ООН из-за кортежа президента США Дональда Трампа, что вызвало улыбку на лице французского лидера, но профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко увидел кое-что еще.

    Эммануэлю Макрону пришлось идти пешком по Нью-Йорку из-за перекрытых для  Трампа дорог. И хотя он улыбался сквозь, вдавливая голову в плечи, было заметно, что ситуация его совсем не радует, отметил Анищенко в беседе с «Аргументы и факты» (АиФ).

    Когда авто Макрона по дороге из здания ООН остановили, он вышел из салона,  чтобы лично просить полицейского его пропустить и даже позвонил Трампу. Но ему отказали и тот отправился посольству Франции пешком.

    «На первых кадрах, при разговоре с полицейским, заметно лишь легкое недоумение. Уже во время разговора с Трампом видно, что он нервно смеется. Когда он шел пешком с телефоном в руке, у него была неестественная поза: голова опущена и вдавлена в плечи. Он словно подавленный человек. Обычно он ходит с расправленными плечами», – проанализировал эксперт.

    По его словам, Макрон порой пытался сдерживать оскал, что было заметно. Это состояние, как смех сквозь слезы, отметил Анищенко. Были заметны и стресс, и попытки сдержать гнев, и натянутая улыбка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после выступления в штаб-квартире ООН автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дороги для кортежа Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 23:00 • Новости дня
    Захарова призвала главу ЕК предложить Киеву «сесть и не ерзать» на переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с премьер-министром Китая Ли Цяном, на которой попросила Пекин «использовать влияние», чтобы «побудить Россию сесть за стол переговоров».

    «А свое место за столом переговоров, которое столько месяцев истерично требует ЕС, Урсула через кого лоббирует?» – задалась вопросом дипломат в Telegram-канале и тут же ответила на него.

    Россия сидела за столом переговоров еще весной 2022 года, пока Борис Джонсон не увел из-за стола киевский режим, напомнила Захарова.

    «Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там «использовали влияние» и «побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ёрзать»? Хотя кто в Лондоне ее будет слушать…», – заметила представитель МИД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Еврокомиссия предложила включить ограничения в сфере туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затронув туруслуги на территории России.


    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 10:48 • Новости дня
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция способна создать истребитель шестого поколения без участия Германии, если не будет достигнуто соглашение по проекту Future Combat Air System (FCAS), сообщает Politico.

    Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение с Германией по проекту Future Combat Air System (FCAS), передает Politico. Об этом заявил французский чиновник на условиях анонимности.

    «Если нам не удастся договориться по FCAS, нет повода для беспокойства: Франция уже строила, умеет строить и построит истребитель в одиночку», – подчеркнул чиновник.

    Он уточнил, что «самостоятельно» не означает только собственные французские ресурсы, предусматривается и возможность привлечения европейских подрядчиков.

    Слова прозвучали на фоне растущей напряженности между Парижем и Берлином: Германия уже рассматривает Швецию и Британию как возможных новых партнеров по проекту, если переговоры с Францией до конца года провалятся.

    Компания Dassault Aviation, представляющая французскую сторону, и Airbus Defence and Space из Германии также выразили готовность реализовать проект нового истребителя NGF отдельно друг от друга. Главная проблема связана с желанием Dassault получить больше полномочий в управлении проектом, поскольку нынешняя структура, по мнению компании, может привести к задержкам.

    Глава Dassault Эрик Трапье отметил на слушаниях во французском парламенте: «Я не против проекта, но когда Германия говорит, что исключит Францию, вас это не беспокоит? К сожалению, сегодня, если не создаешь жесткой силовой динамики, не получаешь результатов».

    Париж неоднократно подчеркивал, что задержки с реализацией неприемлемы, так как новый истребитель нужен к 2040 году для поддержки ядерного сдерживания, пишет Politico.

    Среди других разногласий – масса самолета: Франция настаивает на 15-тонной машине, пригодной для авианосцев, а Германия – на 18-тонном варианте, ориентированном на господство в воздухе. Французская сторона предупреждает, что более тяжелый самолет потребует мощного двигателя, что может привести к сдвигу сроков. Также в октябре ожидаются переговоры министров обороны Франции, Германии и Испании, посвященные FCAS.

    Ранее эксперты оценили перспективы совместного франко-немецкого проекта истребителя FCAS. Аналитики заявили газете ВЗГЛЯД, что проект сталкивается с проблемами из-за разногласий между Францией и Германией.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Напавший на учителя во Франции школьник распространял символику нацистов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У напавшего с ножом на учительницу во Франции школьника ранее выявляли связь с распространением нацистской символики, сообщают французские СМИ.

    Нападение произошло в колледже Роберта Шумана в коммуне Бенфельд 14-летний ученик ранил ножом 66-летнюю учительницу музыки, ранее подозреваемый привлекался к ответственности за распространение нацистской символики, сообщает телеканала BFMTV, передает ТАСС.

    Юноша находился под опекой.

    В результате нападения учительница была госпитализирована, ее жизни угрозы нет. После задержания школьник нанес себе несколько ранений ножом, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция расследует мотивы случившегося и продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

    В колледже эвакуировали всех учеников и сотрудников, к месту происшествия планирует прибыть министр образования Элизабет Борн.

    Напомним, ранее в сентябре неизвестный с ножом атаковал лицей во французском городе Антиба, пострадали два человека.

    В июле в центре города Мито в Японии мужчина напал на прохожих и ранил четверых, двое из них получили тяжелые травмы.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    Лавров провел встречу с главой МИД Словакии в Нью-Йорке

    Лавров встретился с Юраем Бланаром на сессии Генассамблеи ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его словацким коллегой Юраем Бланаром.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Словакии Юраем Бланаром на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Переговоры состоялись в рамках мероприятий недели высокого уровня, как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В публикации МИД России добавили фотографию, подтверждающую факт встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В первый день ГА ООН в графике Лаврова запланированы не менее десяти полноформатных переговоров. Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут переговоры в 19.00 мск в среду.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 23:17 • Новости дня
    Сийярто заявил о намерении продолжать энергетическое сотрудничество с Россией

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Венгрия рассчитывает и далее получать российские энергоресурсы, несмотря на заявления Еврокомиссии.

    О позиции Будапешта в отношении сотрудничества с Москвой в энергетике рассказал Петер Сийярто после встречи с Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Глава венгерского МИД отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов для Венгрии и выразил намерение продолжать сотрудничество в этой сфере.

    Он отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, и Венгрия настроена продолжать сотрудничество. Министр особо выделил, что национальный интерес страны связан с необходимостью надежных поставок энергоносителей.

    «Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов очень практический вопрос. Дело в географии, в той инфраструктуре, которая есть. Если поставки из России прекратятся, то того, что поступает по трубопроводу из Хорватии нам просто будет недостаточно, даже пропускная способность этого трубопровода недостаточно высока», – пояснил Сийярто.

    Кроме вопросов энергетики, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине. Сийярто отметил, что Венгрия долгое время сталкивается с последствиями этого конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЕК объявила о введении тарифов на экспорт российской нефти в ЕС, отметив, что тарифы затронут Венгрию и Словакию.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    EUObserver: ЕС не будет вводить ограничения в отношении туристов из России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз не намерен вводить дополнительные официальные запреты для российских туристов, при этом обсуждается публикация новой стратегии по туризму, сообщил EUObserver.

    Портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Евросоюз не собирается вводить официальные ограничения для туристов из России, передает ТАСС.

    Российские граждане смогут и дальше посещать страны ЕС, несмотря на обсуждаемые внутри союза санкции против туристического сектора.

    Одновременно с этим Еврокомиссия готовит новую стратегию по отношению к российским туристам, приезжающим в Европу. Данный документ планируют обнародовать к концу текущего года. Один из дипломатов отметил, что эта стратегия, вероятнее всего, будет носить необязательный характер и окажется значительно мягче действующих пакетов санкций ЕС.

    Ранее Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз планировал установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых визовых ограничений для граждан России.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    Вокруг фон дер Ляйен и Макрона разгорелся новый скандал с исчезнувшими СМС
    В России заочно осудили директора эстонского музея за реабилитацию нацизма
    В Шереметьево столкнулись самолеты
    В Приморье задержали водителя с частями тела амурского тигра

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Что напугало в ООН охрану президента Америки

    Сразу несколько тревожных событий заставили напрячься охрану американского президента, выступавшего на Генассамблее ООН. Зазвучали даже обвинения в адрес России и Китая. И если некоторые из этих происшествий выглядят скорее комично, то другие заставляют сомневаться в настоящем могуществе Соединенных Штатов Америки. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      0 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      3 комментария
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации