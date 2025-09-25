  • Новость часаПутин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    25 сентября 2025, 23:09 • Новости дня

    Рютте выступил против планов стран НАТО сбивать самолеты России

    Рютте: Страны НАТО не должны сразу сбивать самолеты России в своем пространстве

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что страны альянса должны оценивать угрозу при нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами и сопровождать их, а не сразу применять самые жесткие меры.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире CNN заявил, что странам альянса не следует сразу сбивать российские самолеты при нарушении их воздушного пространства, передает ТАСС. Он подчеркнул, что действия должны зависеть от степени угрозы: в случае отсутствия прямой опасности самолеты должны быть сопровождены за пределы воздушного пространства.

    Рютте пояснил, что если есть реальная угроза гражданам или военным страны-члена, тогда возможны самые жесткие меры, вплоть до применения силы. Однако, по его мнению, подход НАТО должен быть спокойным и коллективным, а решение приниматься на основании оценки конкретной ситуации.

    По словам Рютте, военные альянса способны принять все необходимые меры для защиты граждан, а при наличии прямой угрозы пойти на крайние меры. Он отметил, что внутри НАТО не существует разногласий по данному вопросу, и что всегда требуется оценивать степень опасности в моменте.

    Ранее Рютте заявил, что в НАТО не увидели угрозы при инциденте с российскими истребителями в Эстонии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала быть готовыми сбивать российские самолеты.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил, что атака НАТО на российский самолет будет приравнена к началу войны.

    24 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты

    Макрон призвал НАТО не открывать огонь по российским самолетам

    Макрон призвал НАТО не сбивать российские самолеты
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, но не призывает к автоматическому сбиванию российских самолетов. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24, передает ТАСС.

    «В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», – сказал Макрон. Он отметил, что не следует открывать огонь, когда речь идет о «проверках».

    Макрон считает, что российские беспилотники нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября, а три российских истребителя – воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

    «Реакция НАТО была пропорциональной: был созван совет стран-членов и усилена оборонная позиция», – заявил Макрон.

    Отвечая на вопрос о поддержке Польши в случае ее решения сбивать воздушные объекты, Макрон подчеркнул, что реакция будет пропорциональной, но отказался обсуждать гипотетические сценарии. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, только при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Он добавил, что заявление президента Чехии Петера Павела о необходимости более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО «не является достаточным» для принятия таких решений.

    Ранее в НАТО пообещали принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Президент США Дональд Трамп заявил о праве стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.

    23 сентября 2025, 11:29 • Новости дня
    СВР сообщила о планах стран Европы оккупировать Молдавию

    СВР заявила о подготовке европейскими странами военного вторжения в Молдавию

    СВР сообщила о планах стран Европы оккупировать Молдавию
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссельские евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство и фактическую оккупацию страны, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).

    Брюссельские евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным Службы внешней разведки России, сейчас осуществляется переброска подразделений НАТО в Румынию у молдавских границ и подготовка десанта в Одесскую область для устрашения Приднестровья. Сообщается, что первые французские и британские военные уже прибыли в регион.

    В разведке сообщают, что сценарий военного давления и вмешательства неоднократно отрабатывался на учениях НАТО в Румынии, и его реализация возможна после парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября.

    «Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента М. Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», – отмечают в СВР.

    Введение войск может быть отсрочено на период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября. Для оправдания вмешательства, говорится в сообщении, планируется организация вооруженных провокаций против Приднестровья и российских военных в регионе. В сообщении также подчеркивается, что целью подобных действий является демонстрация решимости европейских стран на фоне неудач их планов в отношении Украины.

    Ранее молдавская оппозиция заявила о попытке сделать страну полигоном НАТО.

    Бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр рассказала о десятках миллионов долларов, которые США направили на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признания бывшей главы USAID о финансировании Молдавии страшными.

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    23 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО

    Эксперт Анпилогов: ЕС намерен ликвидировать Приднестровье в интересах НАТО

    Эксперт: Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    При оккупации Молдавии НАТО сделает ставку на оперативность, чтобы у миротворческих сил не было времени на развертывание. Цель Кишинева и Брюсселя – ликвидировать Приднестровье для использования этой территории для нужд Североатлантического альянса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Москва сообщила о планах Брюсселя ввести военных на молдавскую территорию.

    «Судя по всему, Брюссель и Кишинев готовятся к тому, что весомая часть молдаван выйдет на улицы для протеста в отношении результатов парламентских выборов, назначенных на ближайшее воскресенье. Думаю, «грязную» работу по разгону протестующих и якобы восстановлению конституционного порядка НАТО делегирует ВСУ, чтобы не задействовать свои силы в преступлениях против мирного населения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «К тому же Украина не упустит шанс пополнить свой обменный фонд – у весомого количества жителей Приднестровья есть российские паспорта. Но параллельно с этим в Молдавию действительно могут ввести войска НАТО. Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены. К тому же, при оккупации Североатлантический альянс будет делать ставку на оперативность, чтобы у миротворческих сил не было времени на развертывание», – считает спикер.

    «После усмирения всех протестующих Кишинев может провести фальшивый референдум, по итогам которого власти упразднят Приднестровье как отдельное административное образование, чтобы через эту территорию беспрепятственно поставлять вооружение и военную технику из Румынии на Украину», – спрогнозировал аналитик.

    «В данный момент логистика Североатлантического альянса в этом районе ограничивается одной железнодорожной веткой на севере Молдавии и еще одной – на юге Украины, где передвижение постоянно нарушается из-за российских ударов. При этом, в Румынии расширяется авиабаза «Михай Когэлничану» – по планам она будет даже больше, чем «Рамштайн» в Германии. Поэтому, Молдавия становится важнейшей территорией для НАТО», – указал он.

    «Кроме того, в Приднестровье есть ценные энергетические активы – это Днестровская ГЭС и Молдавская ГРЭС, которые Кишинев и его европейские кураторы планируют использовать для снабжения энергодефицитного юга Украины. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что вероятность реализации данного сценария альянсом очень и очень высока», – признался собеседник.

    «В этом свете совершенно неслучайным становится прибытие в Одессу военных из Франции и Британии – для НАТО было бы крайне удобно использовать Одессу как логистический узел», – допускает эксперт, напоминая, что Конвенция Монтре запрещает проход военно-морского флота, но доставка военных грузов гражданскими грузовыми судами вполне возможна.

    Ранее Служба внешней разведки России (СВР) заявила о подготовке ЕС к оккупации Молдавии для того, чтобы удержать страну в русле своей русофобской политики. «На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья», – говорится в сообщении ведомства.

    По данным службы, первая группа военнослужащих из Франции и Британии уже прибыла в Одессу. СВР отметила, что сценарий отрабатывался в рамках учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября.

    «Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», – добавили в ведомстве.

    По данным разведки, даже если вмешательство после выборов не потребуется, введение войск планируется позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья. СВР охарактеризовала действия европейских стран как стремление продемонстрировать «смелость и решительность» на фоне пробуксовки планов «коалиции желающих» по Украине.

    «Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма», – говорится в сообщении.

    Напомним, в середине июля СВР заявила, что Североатлантический альянс хочет использовать Кишинев в конфликте с Москвой. «В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине», – отмечало тогда ведомство.

    Исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер назвала политику правящей партии угрозой независимости Молдавии. Она подчеркнула, что молдаване готовы бороться за возвращение независимости, суверенитета и силы своей родине.

    25 сентября 2025, 16:54 • Новости дня
    Посол Мешков заявил о риске начала войны при атаке НАТО на российский самолет
    Посол Мешков заявил о риске начала войны при атаке НАТО на российский самолет
    @ Vихаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В случае атаки на российский самолет со стороны НАТО такая ситуация будет приравнена к началу войны, отметил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Такое заявление сделал посол России во Франции Алексей Мешков в эфире радиостанции RTL, передает RT. На прямой вопрос журналиста о возможной реакции Москвы при сбитии российского самолета страной Североатлантического альянса, Мешков подчеркнул: «Это будет война».

    Посол уточнил, что самолеты НАТО регулярно нарушают воздушное пространство России, однако российская сторона не предпринимает ответных действий и не сбивает эти воздушные суда. Дипломат добавил, что Россия действует сдержанно, несмотря на провокационные действия со стороны альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти планируют принять закон, разрешающий сбивать беспилотники и ракеты в воздушном пространстве третьих стран, таких как Белоруссия и Украина.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно решительнее реагировать на нарушения российского воздушного пространства странами альянса, но не следует открывать по ним огонь.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что сбитие истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, также рассматривается.

    24 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Эксперт Козюлин: Трамп переложил всю ответственность за конфликт на Украине на Брюссель и Киев

    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп перекладывает все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев. США он отводит роль «бенефициара» конфликта, но его геополитические интересы лежат далеко за пределами Европы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава Белого дома заявил о способности Украины вернуть «всю территорию в изначальных границах».

    «Слова Трампа о якобы способности Украины при поддержке Евросоюза «вернуть всю территорию в ее изначальных границах» адресованы евроатлантистам и Киеву. Сами по себе они потеряли большую часть былого значения для США. Но ради продажи вооружения и загрузки американского военно-промышленного комплекса глава Белого дома продолжает убеждать украинцев и европейцев в их силе», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Также этим заявлением Трамп перекладывает всю ответственность и тяготы за продолжение украинского кризиса именно на Брюссель и Киев. Он указывает, что США будут участвовать в конфликте весьма опосредованно – только путем продажи оружия, и только за европейские деньги. При этом, очевидно, что геополитическим приоритетом для главы Белого дома является Азиатско-Тихоокеанский регион», – продолжил спикер.

    «По сути, Трамп сказал то, что от него хотят услышать в Брюсселе и Киеве – что он верит в их способность «взять Москву». Американской же стороне в этой ситуации он отводит роль наблюдателя и «бенефициара» конфликта. При этом, я думаю, в реальности президент США понимает абсурдность этих утверждений и прекрасно осознает, что ВСУ даже при помощи европейских членов НАТО не способны коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО», – продолжил аналитик.

    «Также я не думаю, что президент США как-то скорректировал свою позицию в отношении Москвы в данном контексте. К тому же, у Евросоюза попросту нет столько денег, чтобы кратно увеличить закупки вооружения для Украины. Поэтому, судя по всему, военные поставки из США в Европу будут идти примерно в прежнем режиме», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Евросоюза сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а, возможно, «пойти еще дальше». С таким заявлением глава он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Президент США полагает, что Москва ведет борьбу на Украине «бесцельно». Глава Белого дома добавил, что в случае «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Американский лидер сравнил Россию с «бумажным тигром».

    «Когда жители Москвы и всех великих городов узнают, что на самом деле происходит в этой войне, как трудно достать бензин из-за длинных очередей, обо всем том, что происходит в рамках их экономики военного времени, при которой большая часть средств идет на войну против Украины – страны с великим духом, который только крепнет, – Украина сможет вернуть себе свои территории», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер считает, что у России «большие экономические проблемы», и украинской стороне «пора действовать». «В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет», – отметил глава США.

    Сам Зеленский отметил, что он «немного удивлен» заявлением Трампа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что глава Белого дома доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Вопреки заявлению Трампа, российская армия уверенно продвигается вперед в зоне проведения СВО. Тем не менее, западные СМИ ликуют после публикации американского президента.

    «Трамп изменил свою позицию по одному из ключевых внешнеполитических вопросов своего президентского срока, отказавшись от требования, чтобы Украина уступила часть своей территории для заключения мирного соглашения с Россией», – пишет The New York Times. Французская газета Le Figaro назвала высказывания главы США «первым случаем, когда он, похоже, преодолел свою антипатию к Украине и склонность к Владимиру Путину».

    Впрочем, на Украине не все разделяют такого восторга. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что Трамп хочет показать Путину «кузькину мать» ценой жизней украинцев, а Зеленский этому очень рад. «А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в войну», – возмутился Гончаренко.

    В российском экспертном сообществе сходятся во мнении, что слова главы Белого дома – тонкий троллинг Зеленского и европейцев. «Трамп убедился в тупиковости предшествующих подходов. Изменений не происходит, урегулирование не приближается, грозить карами без реализации чревато утратой доверия к угрозам. Соответственно, надо менять тактику, что и объявлено», – написал политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его мнению, Украину и Европу поощрили к действиям: «мол, покажите, что вы можете, вы же можете, я знаю. Но сами, пожалуйста. Черт-то не так страшен, как малюют, вам по силам...». «Задача, однако, поставлена невыполнимая, и когда это выяснится, будет предложена новая попытка договориться. Такова гипотеза», – пояснил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. «Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно, а значит необходимо договариваться, и тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам», – детализировал он.

    «Фактически президент США вчера дистанцировался от процесса урегулирования. А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – прогнозирует аналитик в своем Telegram-канале.

    24 сентября 2025, 09:12 • Новости дня
    Еврокомиссар пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией
    Еврокомиссар пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Развертывание европейской системы защиты от дронов вдоль границы с Россией находится на стадии разработки, а ее готовность прогнозируется примерно через год, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.

    По его словам, европейский проект «Стена дронов» будет реализован в течение года, передает ТАСС.

    Кубилюс добавил, что эксперты оценивают, что развертывание многоуровневой системы обнаружения и защиты от беспилотников вдоль границы с Россией и на территории Украины возможно примерно за 12 месяцев.

    Еврокомиссар отметил, что сегодня у стран ЕС недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. «Может быть, у нас есть хорошие средства для обнаружения истребителей и ракет, но у дронов своя специфика – они летают очень низко и они очень маленькие», – заявил Кубилюс.

    Проект реализуется совместно Германией, Польшей, Финляндией и странами Прибалтики. Сейчас инициатива проходит этап разработки и отбора необходимых технологических прототипов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Литвы Будрис заявил о нехватке средств для обнаружения беспилотников в Европе. Экс-министр обороны Литвы предложил создать интегрированную «стену дронов» для защиты от военных угроз с применением БПЛА и озвучил ее предполагаемую стоимость. В Литве начали обучение школьников управлению и сборке дронов.

    25 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    Фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что вариант сбития истребителя, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, «рассматривается», сообщает Politico.

    Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что возможность сбивать российские военные самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, «находится на столе», передает Politico.

    «Мое мнение – мы должны защищать каждый квадратный сантиметр территории. Это означает, что если после предупреждения и разъяснения последствий произойдет вторжение в воздушное пространство, то вариант с применением силы, включая сбитие самолета, находится на столе», – заявила глава Еврокомиссии.

    Поводом для таких заявлений послужили несколько случаев, когда российские самолеты нарушали воздушные границы стран НАТО в июне, включая инциденты в Польше, Румынии и Эстонии. Эти события повысили тревожность и привели к обсуждению возможных ответных мер Альянса.

    Ранее, на полях Генеральной ассамблеи ООН, американский экс-президент Дональд Трамп также высказал мнение, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя слова Трампа, отметил, что армия обязана защищать воздушное пространство страны и готова принять необходимые меры. В то же время он уточнил, что считает предпочтительным перехват дронов и крылатых ракет над территорией Украины до того, как они достигнут территории НАТО.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что «вмешательство России в дела Европы» не ограничивается только воздушными инцидентами. По ее словам, Москва также «усилила кибератаки, шпионаж и вмешательство в выборы в странах ЕС с начала спецоперации на Украине». Она заявила, Европа должна давать ответ России по всем направлениям, чтобы защитить свои интересы.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы используют тему «вторжений» российских боевых самолетов для укрепления позиций внутри НАТО.

    23 сентября 2025, 21:08 • Новости дня
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    Трамп призвал сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границ НАТО
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для стран НАТО открывать огонь по российским самолетам, если те нарушат воздушное пространство альянса.

    «Да, считаю», – сказал Трамп в ответ на вопрос, стоит ли сбивать российские самолеты при входе в воздушное пространство НАТО, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на двусторонней встрече Трампа с Владимиром Зеленским, которая прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Ранее Организация Североатлантического договора пообещала принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Польша отказалась сбивать объекты в небе без поддержки НАТО.

    25 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Захарова заявила о заинтересованности НАТО в украинских территориях

    Захарова заявила о заинтересованности Британии и НАТО в украинских территориях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    «Зеленский всему миру – и президенту США Дональду Трампу, и в ООН, и в интервью – заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», – написала она в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что «территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам, только им».

    Захарова также добавила, что западные государства, как и в 2022 году, продолжают предпринимать действия, направленные на срыв мирного процесса по Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    24 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Дипломат обвинила НАТО в прямом военном противостоянии с Россией

    Дипломат Жданова обвинила НАТО в прямом военном противостоянии с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о трансформации восточного фланга НАТО в «восточный фронт» и фактическом втягивании альянса в военное противостояние с Россией.

    Жданова отметила, что действия стран НАТО в ходе украинского кризиса уже свидетельствуют о прямом противостоянии с Россией, передает ТАСС. Она подчеркнула, что на границах России в Балтийском, Черноморском регионах и Арктике усиливается активность авиации НАТО и его стран-членов, что может привести к опасным инцидентам.

    Жданова также прокомментировала обвинения Эстонии в адрес России по поводу якобы нарушения ее воздушного пространства российскими истребителями. «Если бы Эстония действительно хотела разобраться в ситуации и урегулировать ее, то она предложила бы провести двусторонний деполитизированный диалог на профессиональном уровне. Однако ей, как и Западу в целом, видимо, важнее раздуть пропагандистскую шумиху, используя ее для оправдания процесса милитаризации и подготовки войны с Россией», – заявила она.

    По словам Ждановой, отказ Эстонии от диалога подтверждает намерение продолжать эскалацию и готовить общественное мнение к конфликту с Россией.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что призывы ряда стран НАТО к более агрессивному ответу на инциденты с нарушением воздушного пространства ведут к дальнейшей эскалации.

    Напомним, власти Эстонии официально обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций после якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область осуществлен по согласованному маршруту, самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии.

    25 сентября 2025, 01:47 • Новости дня
    Аналитик Уотсон перечислил регионы потенциальных конфликтов против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Аналитик Уотсон в соцсети напомнил о геополитических точках, где может возникнуть новый конфликт, даже если украинский завершится. По его мнению, против России полей для борьбы немало.

    «Не ожидайте, что война против России скоро закончится. За пределами Украины  напряженность растет в Арктике, на Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия) и в Молдове (прибывают войска НАТО), а также в соседней Румынии, где НАТО строит крупную базу», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, евробюрократы готовы удерживать Молдавию в рамках русофобской политики любой ценой, включая военное вмешательство и фактическую оккупацию страны, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).

    Европейский союз пытается вести в Сербии подрывную деятельность, выделяя финансовую поддержку ряду местных СМИ и неправительственных организаций, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).


    23 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    В НАТО не увидели угрозы при инциденте с российскими истребителями в Эстонии

    Рютте заявил об отсутствии угрозы при инциденте с истребителями в Эстонии

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс не обнаружил непосредственной угрозы после инцидента с российскими истребителями, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    НАТО не обнаружила непосредственной угрозы в инциденте с российскими истребителями, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции.

    По словам Рютте, во время обсуждения последних событий отмечалось, что силы НАТО быстро отреагировали на нарушение границ и сопроводили самолеты «без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было».

    Ранее власти Эстонии обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что перелет осуществлялся по согласованному маршруту, и самолеты не нарушали границу Эстонии.

    Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил, что у Эстонии нет доказательств нарушения ее воздушного пространства российскими самолетами.

    23 сентября 2025, 12:17 • Новости дня
    В Эстонии заявили о тревоге стран Балтии из-за прекращения поддержки США

    Глава МИД Эстонии Цахкна сообщил о тревоге из-за прекращения военной помощи США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил обеспокоенность по поводу решения Вашингтона прекратить военную поддержку стран Балтии.

    Министр иностранных дел Эстонии отметил, что страны Балтии опасаются ослабления американской поддержки и пытаются убедить Вашингтон изменить позицию, передает ТАСС.

    По его словам, правительства региона работают с Конгрессом США, чтобы объяснить важность продолжения финансирования.

    Цахкна отметил, что каждый доллар, который США инвестируют в оборону стран Балтии, возвращается в американскую экономику. «Мы также добавляем на 1 [отправленный] доллар 12 долларов с нашей стороны», – заявил министр.

    11 сентября парламенты Латвии, Литвы и Эстонии обратились к Конгрессу США с просьбой пересмотреть решение о прекращении военной помощи региону.

    Ранее Пентагон сообщил европейским дипломатам о прекращении финансирования программ по обучению и оснащению вооруженных сил стран Восточной Европы.

    Под сокращение попала и инициатива Baltic Security Initiative, которая с 2018 года поддерживала армии Эстонии, Латвии и Литвы.

    23 сентября 2025, 13:36 • Новости дня
    Песков назвал голословными обвинения Запада против России

    Песков: Голословные обвинения от Запада уже не принимаются во внимание

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконечная череда голословных обвинений от западных стран приводит к тому, что они уже не принимаются во внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о появлении дронов в Дании и Норвегии и заявления о возможной причастности России, отметил, что западные страны продолжают выдвигать необоснованные обвинения, однако такие заявления больше не воспринимаются серьезно, передает ТАСС.

    Песков добавил, что серьезной и ответственной стороне не следовало бы регулярно высказываться с необоснованными обвинениями. По его словам, Россия неоднократно сталкивалась с подобной риторикой.

    Ранее Дания и Норвегия начали расследование появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.

    До этого аэропорт Копенгагена приостановил вылеты и прием рейсов до утра вторника из-за появления дронов.

    Также аэропорт Осло закрыл воздушное пространство после обнаружения беспилотника.

    24 сентября 2025, 13:43 • Новости дня
    Песков назвал истерикой заявления о нарушении воздушных границ НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.

    По его словам, все утверждения о том, что российская военная авиация якобы вторгалась в воздушное пространство других стран НАТО, абсолютно безосновательны и бездоказательны, передает ТАСС.

    «Мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны», – заявил Песков.

    Поводом для комментариев стала реакция Кремля на высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о необходимости сбивать российские самолеты, если те будут нарушать воздушные границы НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО пообещали решительно ответить на нарушение воздушных границ. Эстония запросила консультации альянса после инцидента с истребителями.

    Кремль отверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства.

