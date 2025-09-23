В НАТО не увидели угрозы при инциденте с российскими истребителями в Эстонии

Рютте заявил об отсутствии угрозы при инциденте с истребителями в Эстонии

Tекст: Вера Басилая

НАТО не обнаружила непосредственной угрозы в инциденте с российскими истребителями, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции.

По словам Рютте, во время обсуждения последних событий отмечалось, что силы НАТО быстро отреагировали на нарушение границ и сопроводили самолеты «без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было».

Ранее власти Эстонии обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

В Минобороны России заявили, что перелет осуществлялся по согласованному маршруту, и самолеты не нарушали границу Эстонии.

Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил, что у Эстонии нет доказательств нарушения ее воздушного пространства российскими самолетами.