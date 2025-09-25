  • Новость часаВС России заняли укрепленные позиции ВСУ в Северске
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    25 сентября 2025, 08:40 • Политика

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина
    Tекст: Дмитрий Бавырин

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли?

    Президент Дональд Трамп «подмораживает» Соединенные Штаты. Сам он вряд ли наслышан о Константине Победоносцеве – обер-прокуроре Синода и наставнике императора Александра III, но действует в его логике: «подморозить, чтоб не протухло».

    Страну накрыла волна отчислений и увольнений, благо трудовое право там далеко от европейских практик – выгоняют запросто, по щелчку, одним днем.

    Недовольные властью СМИ заваливают исками на огромные суммы от Вашингтона или лично от Трампа, который стал главным телекритиком и на всю страну объявляет, какие репортажи ему не нравятся, от каких журналистов нужно избавиться, а у каких каналов отобрать лицензию. Теперь вот грозит ABC проверкой за то, что в эфир вернули комика Джимми Киммела, который не то ляпнул в сюжете про Чарли Кирка.

    От правоохранительных органов теперь постоянно требуют преследовать тех, кого они не должны преследовать по закону, а если органы отказываются, закон пытаются переиначить. Например, президент издал указ, чтобы тех, кто сжигает на акциях протеста флаги США, «сажали минимум на год». Согласно решению Верховного суда, сожжение флагов неподсудно как проявление свободы слова, однако Трамп требует к сжигающим придираться и хоть за что-нибудь да посадить.

    Правление посредством президентских указов в принципе считается в США «неблагородной» манерой («благородно» – это законами, проведенными через Конгресс). Трамп не только злоупотребляет ею, как никто из предшественников – его указы подчас крайне сомнительны с юридической точки зрения. Бывали даже такие, которые «отменяли» прямо прописанные в конституции права (например, право на гражданство по рождению).

    Один из последних примеров подобного рода – указ об объявлении так называемой антифа террористической организацией, хотя это не организация, а система взглядов или субкультура (это как объявить террористической организацией не конкретную компартию, а коммунистов вообще). За финансирование террористов по законам США точно положен срок, тогда как некоторые селебрити поддерживали антифа открыто и материально.

    В общем, будут суды. Суды команда президента часто проигрывает, после чего исполнительное производство по президентским указам приостанавливается. Сам Трамп об этом моментально забывает, делая вид, будто это не его проблема, но его не слишком изящное поведение доказывает, что главные обвинения противников – в строительстве США диктатуры – надуманны. Скорее, президент исполняет номер с умыванием рук: «я сделал все, что мог, а если у вас такие суды, то и живите с ними».   

    Однако у тех, кто хочет показать Трампа именно диктатором, который разрушает американские политические традиции, иллюстраций в доказательство своего тезиса будет теперь целая пачка. Самая яркая – отлов и аресты нелегальных мигрантов в штатах, которые к этим людям не имеют претензий. В случае с Калифорнией суд эту практику уже запретил, суды в других штатах идут прямо сейчас.

    Пока власть подчиняется решениям судов, до диктатуры далеко. А чуть более чем через год «диктатор» и вовсе рискует стать «хромой уткой», чье мнение не имеет большого значения. Для этого демократам нужно выиграть осенние выборы в Конгресс, а выиграть они их попытаются в том числе на лозунгах о «диктатуре Трампа».

    Сам Трамп дает понять, что с его стороны это не просто предвыборная кампания: за врагов президента и врагов Америки (разницы между ними он не видит) возьмутся всерьез. Шутки, впереди большая драка, а указы об антифа и о флагах – это только начало мести за Чарли Кирка, тот самый «поворотный момент».

    Отношение к убийству Кирка провозглашено Трампом и, судя по всему, принято в обществе в качестве «красной черты», за которой начинаются увольнения, отчисления, изгнание в эфире и т. д. С виду это черта более понятная и, так сказать, здоровая, чем та, которую пытались провести демократы в эпоху погромов BLM и памятников Джорджу Флойду: кто, мол, не встал на одно колено в память о безработном наркомане, умершем от превышения полицейских полномочий, тот расист и должен быть исторгнут из американского общества если не физически, то через «культуру отмены».

    То, что происходит сейчас вокруг имени Крика, это «обраточка», зеркальный ответ правых левым. Другое дело, что Кирк, как реальный человек, противопоставлял себя подобным методам.

    Проще всего описать его как лидера трамповского «комсомола», а в историю он теперь вписан как тот, без чьей помощи Трамп не выиграл бы выборы. Об этом заявила глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс по прозвищу Ледяная дева. Будучи лицом, особо приближенным к президенту, и ведущим политтехнологом обеих его победных кампаний, она знает, о чем говорит.

    А для нового поколения американских правых Кирк был ментором. Но не просто учил в блогах и на радио, как нужно жить, а колесил по Америке, встречался со студентами и призывал снять с ушей лапшу, которую туда повесили либеральные медиа (тур назывался «Вам промывают мозги»). При этом он выступал категорически против цензуры, увольнений за твиты, «культуры отмены» и так далее. По Кирку, свободное высказывание – это по-американски, а «единственное правильное мнение» – это подход коммунистов, которым Америку заразили, как бациллой.

    Когда журналисты напомнили Трампу, что Кирк выступал против преследований за высказывания, тот отреагировал в своем стиле: «Ну больше не выступает».

    На церемонии прощания, где был объявлен «поворотный момент», президент, впрочем, признал, что они с Кирком разные: тот любил своих врагов и противников. «А я своих ненавижу», – отрезал глава государства. И это тоже прозвучало как угроза.

    Использование имени Кирка как катка для борьбы с врагами напоминает историю с убийством Сергея Кирова, которое Иосиф Сталин сделал поводом для чисток и окончательного уничтожения внутрипартийной оппозиции. Трамп тоже выдает поступок психопата-одиночки (в случае Кирова – ревнивца) за антигосударственный заговор широкого круга лиц. Правда, Иосиф Виссарионович на этот заговор прямо указывал, а Дональд Фредович прозрачно намекает.

    Каток может остановиться из-за проигранных судов, проигранных выборов и проигранной борьбы за общественное мнение, но до того под него все-таки будут попадать враги. И чем больше успеет попасть, тем лучше. Так, предположительно, рассуждает сам Трамп. Как будет лучше на самом деле, вопрос философского характера: отвечающий на него претендует на видение картин будущего, и многое зависит от того, кому мы желаем всего хорошего.

    Трампа устойчиво не любит половина его сложной страны.

    Можно пережать так, что половина превратится в три четверти, и тогда власть ждет мощная отдача, местами переходящая в социальный взрыв. Если так будет, Трамп все делает правильно для того, чтобы Америка побольше занималась своими внутренними противоречиями и поменьше вмешивалась в чужие дела.

    С другой стороны, резкий крен вправо может вернуть США к норме, выровняв перегиб влево с его мемориалами для преступников, коммунами посреди мегаполисов и травлей несогласных по методике хунвейбинов. В этом случае Трамп буквально, по Победоносцеву, подморозит Америку, чтоб она не сгнила, а ведь она так перспективно гнила и приятно пахла надеждами на то, что сошедшая с ума страна не потянет своих претензий на роль мирового гегемона.

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

      Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

