    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    Лондонский суд разрешил бывшей жене Потанина требовать долю в «Норникеле»
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    5 сентября 2025, 08:30 • В мире

    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону
    @ REUTERS/Mike Blake/File Photo

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Суд в Калифорнии признал незаконными действия президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые направили в этот штат национальную гвардию вопреки национальному компромиссу XIX века. Все это открывает перед США интересные перспективы – стать диктатурой или распасться на части.

    Закон, на который сослался калифорнийский судья, был принят в далеком 1878 году и имеет позорную историю. Это была «кость», которую бросили южным штатам и Демократической партии, чтобы они признали результаты президентских выборов и победу на них республиканца Ратерфорда Хейса. Те выборы считаются самыми грязными в истории США: газеты тогда хоронили американскую демократию, а в воздухе пахло второй гражданской войной.

    Президентом должен был стать демократ Сэмюэл Тилден, однако республиканцы, за 12 лет до того победившие в первой гражданской войне, считали, что партии проигравших рановато доверять власть. Кандидатуру Хейса буквально продавили, но даже с учетом вероятного мухлежа при подсчете голосов, он обошел Тилдена всего на одного выборщика.

    Политики из южных штатов обещали «пролить кровь», если в Вашингтоне не признают президентом Тилдена, но в итоге согласились на отступные. Ради них была свернута так называемая реконструкция Юга – прямое вмешательство (в том числе военное) федералов в дела проигравших штатов в рамках перевоспитания. При Хейсе им разрешили ввести сегрегационные нормы и, помимо прочего, приняли тот самый закон, сильно ограничивающий правительство в возможности направлять в штаты «перевоспитательные войска». С тех пор об их «интервенции» должен сперва попросить губернатор, если только речь не идет о пресечении мятежа против законной власти (это уточнение вставили республиканцы, чтоб демократы не вздумали повторить свой фокус с обособлением в Конфедерацию).

    Полтора века спустя партии повторили свой конфликт, хотя с тех пор успели поменяться электоратом: демократы перековались из консервативной расистской силы в леволиберальную коалицию меньшинств, но в неприятии федеральных войск последовательны. У Белого дома другое мнение: проблема с нелегалами в ряде штатов такова, что без нацгвардии все равно не справиться, хочет этого губернатор или нет.

    Пока Трамп размышлял, куда бы еще ему отправить гвардейцев для борьбы с нелегальными мигрантами и бомжами – в Сиэтл, Чикаго, Филадельфию, Нью-Йорк и в Северную Вирджинию, на местах такую перспективу называли не иначе как «вторжением». Особенно громко возмущались в Чикаго, анонсируя чуть ли не сбор народного ополчения как «естественную реакцию горожан», и Трамп как будто дрогнул. Сначала давал понять, что не будет церемониться с неуступчивым «городом ветров», а потом заявил об операции нацгвардейцев как о некой отдаленной и неясной перспективе. Сначала, мол, можно и в Новый Орлеан заглянуть, там губернатор – хороший парень (в смысле – республиканец, который поддерживает президентские инициативы).

    Сан-Франциско тоже был в списке кандидатов на операцию, но калифорнийцы подсуетились и поставили юридический заслон. Согласно решению суда, до сих пор находящиеся в штате нацгвардейцы либо должны поступить в распоряжение губернатора, либо сидеть и ничего не трогать – им прямо запретили даже помогать полиции, если только полиция сама об этом не попросит.

    То, что Калифорния стала первой, не случайность. Это не только штат, где особенно много мигрантов, но и своего рода центр сопротивления Трампу. Восемь лет назад там поговаривали, что с таким президентом «солнечному штату» в составе США делать нечего. Теперь калифорнийцы не сепаратизмом Вашингтон запугивают, наоборот – готовят его поглощение.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом – это наиболее вероятный соперник преемника Трампа на следующих президентских выборах.

    Ньюсома готовят к тому, чтобы он вернул власть демократам, а его штат – это теперь что-то вроде оппозиционного штаба. Разумеется, при таких раскладах калифорнийские демократы никак не могли позволить федералам Трампа хозяйничать на своей территории: вовремя запустили судебный процесс, выиграли дело, обрисовали президента и главу Пентагона чуть ли ни как преступников. Но в итоге может статься так, что тем самым они спровоцировали появление обновленных США – с более сильной президентской властью, свободной в деле рассылки войск по штатам.

    Дальнейшие действия Белого дома на калифорнийском треке полностью предсказуемы: это дело доведут до Верховного суда – всемогущей в США организации, где девять человек, опираясь на свое видение конституции, выносят решения, обязательные для всех. В разное время этот суд выдавал диаметрально противоположные вердикты: признавал конституционным и неконституционным рабство, цензуру в кинематографе, запрет абортов. А в будущем, если Трампу особенно повезет, судьи похоронят хейсовский закон XIX века.

    В том, что Белый дом выиграет дело, сомнений мало. Вопрос, как именно выиграет. Программа-минимум, если судьи признают, что в Калифорнии имел место антигосударственный мятеж – следовательно, Трамп был в своем праве, введя туда нацгвардию в июне.

    Калифорния тогда протестовала против антимиграционных рейдов под флагами Мексики – прежней хозяйки этих земель, потом это переросло в поджоги и мародерства, по сути, в бунт. Если это не антигосударственный мятеж, то как тогда должен выглядеть антигосударственный мятеж?

    Но вердикт с подобным обоснованием закроет вопрос только по Калифорнии. Программа-максимум – это если из вердикта будет следовать свобода действий президента в деле посылки нацгвардии в любой штат без исключений. Слово Верховного суда важнее, чем закон 150-летней давности, хотя от неудобных вопросов будет не избавиться: как же это страна полтора века жила по антиконституционному закону? Как-то жила.

    В нынешней девятке Верховного суда шестеро – это судьи-консерваторы, причем троих из них назначил сам Трамп на своем первом сроке. Многие американские политологи на полном серьезе подчеркивают, что создание в суде такого большинства – это главное достижение трампизма, хотя основная заслуга все-таки принадлежит Костлявой: обычно судьи ВС уходят с должности сразу на тот свет.

    В общем, у Трампа настолько много оснований рассчитывать на положительное для себя решение верховной инстанции, что он наверняка нацелен на программу-максимум. Вероятно, даже радуется, что калифорнийцы затеяли эту тяжбу. Судьи, конечно, могут ограничить свое решение границами Калифорнии, чтоб не провоцировать штаты демократов, но не исключен и вариант с появлением усиленной версии президента, который может подавлять войсками протесты на свой вкус.

    Возможно, когда-нибудь это спасет Америку. Или, наоборот, добьет США. Будучи чрезвычайно неординарным президентом, Трамп способен и на то, и на другое.

    Глава ЕК сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины
    США решили прекратить программы помощи армиям стран Европы, граничащих с Россией
    ЦБ рассказал о мерах для предотвращения блокировки денежных переводов
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ
    Выступление Стармера в парламенте едва не сорвали «непристойные звуки»
    Трамп опубликовал загадочный пост из двух фото с саммита на Аляске без слов
    Подозреваемого в убийстве Парубия называли «Пушкин» и считали книголюбом

    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону

    Суд в Калифорнии признал незаконными действия президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые направили в этот штат национальную гвардию вопреки национальному компромиссу XIX века. Все это открывает перед США интересные перспективы – стать диктатурой или распасться на части. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

