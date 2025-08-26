Трамп подписал указ о наказании за сжигание флага США

Трамп вопреки решению суда подписал указ о годе тюрьмы и депортации за сжигание флага

Tекст: Мария Иванова

Президент Дональд Трамп подписал указ, обязывающий Минюст расследовать и привлекать к ответственности за сожжение американского флага, сообщает AP. Указ признает решение Верховного суда, вынесенное в 1989 году, но продчеркивает, что преследование возможно, если сжигание флага может привести к немедленным противоправным действиям или является «оскорбительными словами».

Трамп заявил: «Сжигаете флаг – получаете год тюрьмы. Не десять лет, не месяц. Год, и это навсегда останется в вашей записи». Он также поручил генпрокурору Пэм Бонди оспорить решение суда 1989 года, подчеркнув, что нынешний состав суда более консервативен, чем тогда.

Правозащитники и юристы подвергли сомнению законность указа, отметив, что президент не имеет полномочий изменять Первую поправку. Главный юрисконсульт группы защиты свободы слова заявил: «Правительство не может наказывать за защищенное выражение мнения, даже если оно кажется оскорбительным».

В указе также говорится, что иностранцы, участвующие в сожжении флага, могут лишиться виз, права на гражданство и быть депортированы.

Равнее сообщалось, что Дональд Трамп собирается подписать распоряжение, позволяющее привлекать к ответственности участников акций по сжиганию национального флага.

