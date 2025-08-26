Трамп подписал указ против сожжения флага США

Tекст: Антон Антонов

Согласно документу, минюст должен придавать приоритет максимально возможному применению уголовного и гражданского законодательства в отношении осквернения флага, если такие действия нарушают законы и не подпадают под защиту свободы слова, передает ТАСС.

Указ предусматривает возможность проверки, связано ли сожжение флага с провокацией насилия или беспорядков. В документе отмечено, что такие действия часто используются иностранными гражданами для запугивания американцев и угроз насилием по национальному признаку. В таких случаях власти смогут депортировать виновных из США или вводить против них визовые ограничения.

«Если вы сжигаете флаг, вас ждет один год тюремного заключения. Никакого досрочного освобождения, ничего подобного», – заявил Трамп при подписании указа. Он выразил уверенность, что после введения этих мер случаи сожжения флага прекратятся.

Глава минюста США Пэм Бонди добавила, что ведомство исполнит положения указа, не нарушая положения первой поправки к Конституции США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США в 1989 году принял решение, признающее сжигание флага формой политического выражения. Запрет на сжигание флага оказался невозможен из-за защиты, предоставляемой первой поправкой Конституции.