Трамп пригрозил иском ABC из-за возвращения Киммела в эфир

Трамп не исключил подачу судебного иска после возвращения Киммела на ABC

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу возвращения комика Джимми Киммела в эфир телеканала ABC, передает ТАСС.

Он отметил: «Не могу поверить, что ABC фейк-ньюс вернул Киммела на работу». Трамп не исключил возможность подачи нового иска против ABC, подчеркнув: «Думаю, мы проверим телеканал на прочность».

Ранее вечернее шоу Киммела было снято с эфира на неопределенный срок из-за его комментариев по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел предположил, что убийца может быть сторонником Трампа. Американский лидер назвал шоумена «еще одним инструментом Демократической партии» и упрекнул телеканал в том, что он «ставит под угрозу сеть».

Трамп напомнил, что в прошлый раз по иску против ABC он получил 16 млн долларов и теперь рассчитывает на более крупную сумму. Он добавил, что будет внимательно следить за ситуацией вокруг Киммела и телеканала.

Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время мероприятия в университете в Юте и скончался в больнице. Кирк был известным сторонником Трампа и выступал против американской военной помощи Украине. Подозреваемый Тайлер Джеймс Робинсон признался отцу в совершении убийства и был задержан полицией.

Губернатор Юты заявил, что Робинсон действовал в одиночку, однако директор ФБР не исключал наличие других подозреваемых. Трамп выразил надежду на признание Робинсона виновным и вынесение ему смертного приговора.

Напомним, ранее шоу Джимми Киммела приостановили после его слов о смерти Чарли Кирка.

Голливуд осудил снятие программы с эфира.

Накануне компания Disney заявила, что шоу вскоре вернется в эфир после паузы.