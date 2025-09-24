Трамп пригрозил иском ABC из-за возвращения Киммела в эфир

При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.21 комментарий
Дональд Трамп выразил возмущение возвращением Джимми Киммела в эфир ABC и заявил о возможном новом иске к телеканалу, напомнив о прошлой компенсации в 16 млн долларов.
Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу возвращения комика Джимми Киммела в эфир телеканала ABC, передает ТАСС.
Он отметил: «Не могу поверить, что ABC фейк-ньюс вернул Киммела на работу». Трамп не исключил возможность подачи нового иска против ABC, подчеркнув: «Думаю, мы проверим телеканал на прочность».
Ранее вечернее шоу Киммела было снято с эфира на неопределенный срок из-за его комментариев по поводу убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел предположил, что убийца может быть сторонником Трампа. Американский лидер назвал шоумена «еще одним инструментом Демократической партии» и упрекнул телеканал в том, что он «ставит под угрозу сеть».
Трамп напомнил, что в прошлый раз по иску против ABC он получил 16 млн долларов и теперь рассчитывает на более крупную сумму. Он добавил, что будет внимательно следить за ситуацией вокруг Киммела и телеканала.
Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время мероприятия в университете в Юте и скончался в больнице. Кирк был известным сторонником Трампа и выступал против американской военной помощи Украине. Подозреваемый Тайлер Джеймс Робинсон признался отцу в совершении убийства и был задержан полицией.
Губернатор Юты заявил, что Робинсон действовал в одиночку, однако директор ФБР не исключал наличие других подозреваемых. Трамп выразил надежду на признание Робинсона виновным и вынесение ему смертного приговора.
Напомним, ранее шоу Джимми Киммела приостановили после его слов о смерти Чарли Кирка.
Голливуд осудил снятие программы с эфира.
Накануне компания Disney заявила, что шоу вскоре вернется в эфир после паузы.