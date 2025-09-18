Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.2 комментария
Axios: Шоу Джимми Киммела на время приостановили после слов о Чарли Кирке
Шоу известного американского телеведущего Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live временно приостановили после высказываний Киммела о смерти политического активиста Чарли Кирка.
Решение о приостановке шоу принято после волны негодования, вызванной выступлением комика, передает Axios.
Представитель телекомпании заявил, что Jimmy Kimmel Live будет снято с эфира на неопределенный срок.
Этому предшествовало предупреждение главы Федеральной комиссии по связи США Брендана Карра, который призвал телеканалы отказаться от подобных программ, чтобы избежать штрафов или лишения лицензии. Крупная медиагруппа Nexstar объявила о снятии шоу Киммела со своих каналов со среды.
В своем монологе Киммел раскритиковал сторонников президента США Дональда Трампа за попытки политизировать убийство Чарли Кирка и обвинил их в поиске политических дивидендов на трагедии.
Напомним, 31-летний политический активист Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.
Обвинение в его убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону.