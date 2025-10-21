Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.2 комментария
Глава Минфина США Бессент увидел потенциал расширения Авраамовых соглашений
Министр финансов США Скотт Бессент увидел потенциал для расширения Авраамовых соглашений после обсуждения мирных инициатив с израильским коллегой Бецалелем Смотричем.
Министр финансов США Скотт Бессент считает, что у Авраамовых соглашений есть значительный потенциал для расширения на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. Такое мнение он высказал после встречи с министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем.
Бессент заявил: «В ходе переговоров с министром Смотричем я подчеркнул важность знакового мирного соглашения президента [США Дональда] Трампа. Я подчеркнул историческое возвращение [израильских] заложников и огромный потенциал расширения Авраамовых соглашений».
Как писала газета ВЗГЛЯД, политика Дональда Трампа на Ближнем Востоке привела к «маргинализации» Израиля. Дональд Трамп на встрече с новым главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем. Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия объявили о готовности присоединиться к «Авраамовым соглашениям».