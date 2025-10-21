Глава Минфина США Бессент увидел потенциал расширения Авраамовых соглашений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что у Авраамовых соглашений есть значительный потенциал для расширения на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. Такое мнение он высказал после встречи с министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем.

Бессент заявил: «В ходе переговоров с министром Смотричем я подчеркнул важность знакового мирного соглашения президента [США Дональда] Трампа. Я подчеркнул историческое возвращение [израильских] заложников и огромный потенциал расширения Авраамовых соглашений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, политика Дональда Трампа на Ближнем Востоке привела к «маргинализации» Израиля. Дональд Трамп на встрече с новым главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем. Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия объявили о готовности присоединиться к «Авраамовым соглашениям».