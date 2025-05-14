Трамп призвал Сирию подписать соглашение с Израилем и помешать ИГ

Трамп заявил о намерении США снять санкции против сирийского правительства

Tекст: Елизавета Шишкова

Трамп выступил с соответствующим заявлением на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде, передает ТАСС.

Американский лидер призвал временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа предпринять шаги по нормализации отношений с Израилем в рамках «Авраамовых соглашений» и не допустить восстановления террористической группировки «Исламское государство*» (организация признана террористической и запрещена в России).

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп отметил необходимость продуктивной работы сирийских властей для граждан страны, а также содействия США в недопущении возрождения ИГ. «Президент аш-Шараа должен подписать «Авраамовы соглашения» с Израилем и помочь Соединенным Штатам не допустить возрождения ИГИЛ*», – заявила Ливитт.

Кроме того, Трамп сообщил, что администрация США рассматривает возможность нормализации отношений с новым сирийским правительством и снятия санкций против Сирии. По его словам, нормализация начнется со встречи с новым временным лидером Сирии. Он отметил, что прекращение санкций позволит арабской республике получить шанс на мир.

Трамп также выразил уверенность, что в будущем еще больше арабских государств присоединятся к «Авраамовым соглашениям», и подчеркнул, что администрация США продолжит работу в этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сирии предложили США альтернативную сделку по ресурсам, аналогичную украинской.