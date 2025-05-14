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Трамп призвал Сирию подписать соглашение с Израилем и помешать ИГ
Трамп заявил о намерении США снять санкции против сирийского правительства
Президент США Дональд Трамп на встрече с новым главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал сирийские власти заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем и предотвратить возрождение ИГ («Исламское государство*», запрещенная в России организация).
Трамп выступил с соответствующим заявлением на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде, передает ТАСС.
Американский лидер призвал временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа предпринять шаги по нормализации отношений с Израилем в рамках «Авраамовых соглашений» и не допустить восстановления террористической группировки «Исламское государство*» (организация признана террористической и запрещена в России).
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп отметил необходимость продуктивной работы сирийских властей для граждан страны, а также содействия США в недопущении возрождения ИГ. «Президент аш-Шараа должен подписать «Авраамовы соглашения» с Израилем и помочь Соединенным Штатам не допустить возрождения ИГИЛ*», – заявила Ливитт.
Кроме того, Трамп сообщил, что администрация США рассматривает возможность нормализации отношений с новым сирийским правительством и снятия санкций против Сирии. По его словам, нормализация начнется со встречи с новым временным лидером Сирии. Он отметил, что прекращение санкций позволит арабской республике получить шанс на мир.
Трамп также выразил уверенность, что в будущем еще больше арабских государств присоединятся к «Авраамовым соглашениям», и подчеркнул, что администрация США продолжит работу в этом направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сирии предложили США альтернативную сделку по ресурсам, аналогичную украинской.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ