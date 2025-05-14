Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Уиткофф допустил нормализацию отношений Израиля с арабскими странами
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил возможность скорой нормализации отношений Израиля с четырьмя ближневосточными странами, подчеркнув растущий дипломатический потенциал региона.
В интервью порталу Breitbart News Уиткофф сообщил, что Ливан, Ливия, Саудовская Аравия и Сирия могут в ближайшее время нормализовать отношения с Израилем, присоединившись к «Авраамовым соглашениям», передает ТАСС.
«Я прогнозирую, что относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации отношений [с Израилем] у Ливана и даже у Сирии. С их стороны отчетливо наблюдается положительная реакция. Это может произойти и с Ливией», – сказал Уиткофф. Он добавил, что Саудовская Аравия также рассматривает возможность присоединения к этим соглашениям, если удастся урегулировать ситуацию в Газе. По его словам, «ситуация в Газе будет разрешена в той или иной форме в самом ближайшем будущем, и это откроет путь к нормализации».
Кроме того, Уиткофф отметил, что Армения и Азербайджан, которые близки к окончательному урегулированию двустороннего конфликта, тоже могут захотеть присоединиться к «Авраамовым соглашениям», хотя обе страны имеют дипломатические отношения с Израилем с 1992 года. Американский дипломат уверен, что в ближайшие месяцы к соглашениям могут присоединиться до шести новых стран.
«Авраамовы соглашения» были достигнуты в 2020–2021 годах, когда Израиль при посредничестве США установил дипломатические отношения с Бахрейном, ОАЭ, Марокко и Суданом. До этого времени из арабских стран официальные отношения с Израилем имели только Египет и Иордания.
Ранее Трамп заверил в скором присоединении Саудовской Аравии к «Авраамовым соглашениям». Он также призвал сирийские власти заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем и предотвратить возрождение ИГ («Исламское государство*», запрещенная в России организация).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ