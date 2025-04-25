Трамп заверил в скором присоединении Саудовской Аравии к «Авраамовым соглашениям»

Трамп заявил о скором присоединении Саудовской Аравии к «Авраамовым соглашениям»

Tекст: Ирма Каплан

Американский президент Дональд Трамп и его первые сто дней второго срока «были одними из самых дестабилизирующих в истории Америки», пишет журнал Time, отмечая напористый и революционный характер многих перемен новой администрации. Однако амбициозные цели главного политика страны выходят далеко за пределы США и обещают новые миротворческие договоренности.

«Саудовская Аравия войдет в Авраамовы соглашения. Это произойдет», – поделился Трамп с журналом.

Издание напоминает, что американский лидер очень горд достижениями первого президентского срока, когда ему удалось мобилизовать европейцев на более активное участие в обеспечении своей безопасности и помирить Израиль с некоторыми арабскими странами.

Во время запланированной поездки на Ближний Восток Трамп намерен добиться новых успехов. Трамп чувствует себя более уверенным, более амбициозным, менее скованным в чем-либо, чем в свой первый срок, пишет Time. «В прошлый раз я боролся за выживание. В этот раз я борюсь за мир», – сказал президент США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале апреля президент США Трамп и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонные переговоры, обсудив поддержку мира и безопасности на Ближнем Востоке на фоне «Авраамовых соглашений».

«Авраамовы соглашения» были заключены в 2020 году и представляют собой серию договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, включая ОАЭ и Бахрейн. Соглашения стали важным шагом для укрепления дипломатических связей в регионе, к которым позднее присоединились Судан и Марокко. До их подписания Израиль имел дипломатические отношения в арабском мире только с Египтом и Иорданией.