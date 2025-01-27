Трамп обсудил мир на Ближнем Востоке с королем Бахрейна

Дональд Трамп и король Бахрейна поддержали «Авраамовы соглашения»

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщает ТАСС. Обе стороны обсудили вопросы, касающиеся мира и безопасности на Ближнем Востоке, уделив особое внимание «Авраамовым соглашениям». В ходе разговора король Бахрейна поздравил Трампа с его инаугурацией.



«Авраамовы соглашения», заключенные в 2020 году, ознаменовали собой серию договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, включая ОАЭ и Бахрейн. Эти соглашения стали важным шагом для укрепления дипломатических связей в регионе, к которым позднее присоединились Судан и Марокко. До их подписания Израиль имел дипломатические отношения в арабском мире только с Египтом и Иорданией.

Трамп также выразил надежду на то, что Саудовская Аравия примкнет к «Авраамовым соглашениям» и нормализует отношения с Израилем к концу текущего года. Эта возможность была озвучена президентом 20 января и может стать значительным шагом на пути к укреплению мира на Ближнем Востоке. Возможное участие Саудовской Аравии в соглашениях может усилить их влияние и значимость в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которого обсуждались вопросы регионального мира и стабильности. Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для временного и долгосрочного расселения беженцев из сектора Газа, предложив построить для них жилье за пределами региона. Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой и отметил, что это предложение не найдет поддержки среди палестинцев и арабов.