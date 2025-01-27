Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
Трамп обсудил мир на Ближнем Востоке с королем Бахрейна
Дональд Трамп и король Бахрейна поддержали «Авраамовы соглашения»
Президент США Дональд Трамп и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонные переговоры, обсудив поддержку мира и безопасности на Ближнем Востоке на фоне «Авраамовых соглашений».
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщает ТАСС. Обе стороны обсудили вопросы, касающиеся мира и безопасности на Ближнем Востоке, уделив особое внимание «Авраамовым соглашениям». В ходе разговора король Бахрейна поздравил Трампа с его инаугурацией.
«Авраамовы соглашения», заключенные в 2020 году, ознаменовали собой серию договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, включая ОАЭ и Бахрейн. Эти соглашения стали важным шагом для укрепления дипломатических связей в регионе, к которым позднее присоединились Судан и Марокко. До их подписания Израиль имел дипломатические отношения в арабском мире только с Египтом и Иорданией.
Трамп также выразил надежду на то, что Саудовская Аравия примкнет к «Авраамовым соглашениям» и нормализует отношения с Израилем к концу текущего года. Эта возможность была озвучена президентом 20 января и может стать значительным шагом на пути к укреплению мира на Ближнем Востоке. Возможное участие Саудовской Аравии в соглашениях может усилить их влияние и значимость в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которого обсуждались вопросы регионального мира и стабильности. Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для временного и долгосрочного расселения беженцев из сектора Газа, предложив построить для них жилье за пределами региона. Зампред ХАМАСа Муса Абу Марзук назвал идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой и отметил, что это предложение не найдет поддержки среди палестинцев и арабов.