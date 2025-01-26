Трамп обсудил мир на Ближнем Востоке с королем Иордании

Трамп обсудил с королем Иордании Абдаллой II поддержку мира и стабильности на Ближнем Востоке

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, сообщает РИА «Новости». В ходе беседы Трамп поблагодарил монарха за «долгую дружбу» и обсудил «вопросы поддержания регионального мира, безопасности и стабильности». Король Иордании поздравил Трампа с прошедшей инаугурацией.



Администрация США заявила, что в Белом доме ожидают продолжения контактов между Трампом и Абдаллой II по вопросам, связанным с ситуацией на Ближнем Востоке. Поддержка мира и стабильности в этом регионе остается одним из приоритетов для Вашингтона, и администрация стремится укрепить взаимодействие с ключевыми партнерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил намерение попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в экономику США до одного трлн долларов, отмечая, что Эр-Рияд уже объявил о вложении 600 млрд долларов. Также сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне, что может произойти до завершения первого этапа сделки по Газе.

При этом администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб MK-84 массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

