США и Китай продлили тарифное перемирие

Tекст: Ольга Иванова

Тарифное перемирие между США и Китаем было продлено еще на три месяца после переговоров в Стокгольме, передает ТАСС. Встреча продолжалась два дня, в ней участвовали министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Как отметил корреспондент Sveriges radio, «США и Китай договорились продлить действие тарифных льгот. Это заявление было сделано после двухдневных переговоров в Стокгольме под руководством министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна».

Ожидается, что стороны обсудят дальнейшие шаги по развитию торгово-экономических отношений после окончания нового срока перемирия.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, в торговых и тарифных войнах не будет победителей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите стран Центральной Азии и Китая в столице Казахстана.

До этого Китай и США подписали предварительную сделку по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая сроком на 90 дней.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в торговой войне США с ЕС победит Китай.