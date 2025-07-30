МИД Италии вызвал посла России из-за списка «русофобов»

Tекст: Вера Басилая

Посол России Парамонов был вызван в министерство иностранных дел Италии из-за публикации о «русофобии», передает РИА «Новости».

Как уточняется в сообщении итальянского МИД, причиной стало включение президента Серджо Маттареллы и других высокопоставленных представителей страны в список предполагаемых «русофобов».

В заявлении министерства отмечается, что глава МИД Италии Антонио Таяни считает этот шаг «провокацией против Италии и ее народа».

Основанием для вызова посла стала публикация на сайте российского МИД, где приведены примеры так называемого языка ненависти в отношении России, а также высказываний политиков и общественных деятелей из-за рубежа, которые были охарактеризованы как русофобские. В итогах встречи пока не сообщается.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает дискриминационные попытки «отмены культуры» в Италии.

Захарова также подчеркнула, что такие действия происходят «под диктат идейных последователей Бандеры».