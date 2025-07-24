В Италии в национальный день против русофобии решили показать выступления Гергиева

Tекст: Мария Иванова

Четыре итальянских города – Бари, Прадамано, Конфленти и Сегроминьо-ин-Монте – примут участие в национальном дне борьбы с русофобией, который состоится в Италии 27 июля. Об этом рассказал журналист Винченцо Лоруссо, работающий в Донбассе и выступивший организатором акции, сообщает ТАСС. К инициативе могут присоединиться и другие города.

В рамках дня борьбы с русофобией в четырех городах Италии проведут показы документального фильма RT «Русофобия: история ненависти». В Бари дополнительно будут транслироваться фрагменты концертов известного дирижера Валерия Гергиева. Лоруссо подчеркнул: «Эта инициатива станет ежегодной».

Журналист также напомнил об отмене концерта народного артиста России Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты, назвав это следствием «политической обстановки, отвергающей любой диалог с русским миром». Он отметил, что повторение цензуры во времена, когда страна называет себя демократической, вызывает тревогу. В знак протеста против отмены концерта была организована петиция, которую уже подписали около 2 тыс. человек, среди них режиссер и драматург Мони Овадия и журналистка Фьямметта Кукурния.

Лоруссо известен своей деятельностью против цензуры, в частности проведением кинопоказов, и посвятил этому книгу «О русофобии», изданную в Италии 9 мая. По его словам, русский перевод книги выйдет к сентябрю, а презентация пройдет в Луганске.

Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт. Дирижер заявил, что сам не получал официального уведомления об отмене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва резко осуждает подобные действия властей Италии и считает их дискриминацией культуры.

Ранее глава итальянской области Кампания Винченцо Де Лука осудил попытки отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева.