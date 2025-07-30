На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.2 комментария
Спасатели возобновили поиски биатлонистки Дальмайер в Пакистане после камнепада
В Пакистане спасательные работы по поиску Лауры Дальмайер возобновили после вынужденной паузы, вызванной неблагоприятной погодой.
Операция по спасению двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер возобновлена, передает ТАСС. По информации агентства DPA, из-за плохих погодных условий поиски ранее пришлось временно приостановить. К месту происшествия направлены две команды: четыре опытных альпиниста и два горных носильщика.
Доступ к пострадавшей сильно затруднен риском повторного камнепада, спасатели продолжают работать в сложных условиях.
Дальмайер пострадала 28 июля во время восхождения на пик Лайла в горном районе Каракорум на высоте около 5,7 тыс. метров. Ее напарница оперативно вызвала экстренные службы, но спасательный вертолет смог приземлиться лишь на следующий день. Угроза нового камнепада не позволила спасателям немедленно добраться до спортсменки. По предварительным сведениям, Дальмайер получила тяжелые травмы и не подает признаков жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели МЧС России эвакуировали альпинистов после камнепада в Кабардино-Балкарии.