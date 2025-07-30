На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.2 комментария
Роскомнадзор заблокировал сервис замеров скорости интернета Speedtest
Доступ к сервису Speedtest, позволяющему замерять скорость соединения с интернетом, заблокирован, сообщил Роскомнадзор в среду.
Ограничение ввели из-за «выявленных угроз безопасности работы» российскому сегменту интернета, заявили в РКН, передает ТАСС.
В чем именно заключалась угроза, регулятор не сообщил.
В ведомстве посоветовали пользоваться «доверенными российскими сервисами».
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявлял, что зарубежные цифровые платформы ведут себя недружественно по отношению к российским пользователям.