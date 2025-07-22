Глава Минцифры заявил о недружественном поведении зарубежных цифровых платформ

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, они блокируют каналы, удаляют приложения, а также игнорируют запросы от российских правоохранительных органов, передает ТАСС.

Шадаев отметил, что зарубежные платформы системно отказываются удалять экстремистские материалы, размещаемые их пользователями. «С начала СВО зарубежные цифровые платформы ведут себя недружественно по отношению к нашим пользователям. Они блокируют каналы, удаляют приложения и игнорируют запросы со стороны российских правоохранительных органов. Зарубежные платформы отказываются системно удалять экстремистские материалы, которые на них размещаются», – заявил министр.

Он напомнил, что список экстремистских материалов, который ведет Минюст, насчитывает 5,5 тыс. позиций. В ходе выступления Шадаев сообщил, что Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тыс. ресурсов, отказавшихся удалять запрещенные материалы.

Ранее Шадаев высказал мнение о маловероятности возобновления работы иностранных интернет-платформ на российском рынке.

Президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие законопроекта, который должен стать основой для регулирования и развития российских цифровых платформ в условиях глобальной конкуренции.