Глава Минцифры отверг возвращение иностранных цифровых платформ в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что, по его мнению, нет оснований для возвращения в Россию зарубежных платформ, передает ТАСС. Глава Минцифры отметил, что несмотря на постоянные обсуждения о возможном возвращении иностранных сервисов, он «не видит для этого никаких оснований».

«Существуют ожидания, что сейчас вернутся зарубежные платформы. Я, честно, не вижу для этого никаких оснований, но все время обсуждается, что «вот-вот вернутся» и все, что мы непосильным трудом отвоевали, все будет обратно потеряно», – заявил министр.

Он уточнил, что до начала спецоперации на Украине многие зарубежные платформы не исполняли в полном объеме российские законы, в том числе по хранению персональных данных и другим требованиям.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие законопроекта, который должен стать основой для регулирования и развития российских цифровых платформ в условиях глобальной конкуренции.

Совет Федерации одобрил закон о запуске единого отечественного приложения для объединения государственных, финансовых и коммерческих цифровых сервисов.