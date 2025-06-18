Совфед одобрил закон о развитии отечественных цифровых сервисов

Tекст: Вера Басилая

Совет Федерации одобрил закон, который предполагает объединение функционала отечественных цифровых сервисов – государственных, финансовых и коммерческих – в едином приложении, передает «Интерфакс».

Правительство определит организацию-оператора, которая будет отвечать за запуск и работу многопрофильного сервиса обмена информацией. Кандидат на эту роль должен быть российским юрлицом, обладать сайтом или программой с аудиторией более 500 тыс. пользователей в сутки и эксклюзивным правом на включенное в реестр российского ПО приложение.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ранее отмечал, что новый сервис будет представлять собой многофункциональную платформу с уникальными возможностями. Он подчеркнул, что пользователи смогут подтверждать возраст на кассе, заселяться в отели без бумажных документов и взаимодействовать с госуслугами через приложение.

Парламентарий также сообщал, что приложение обеспечит безопасную среду для общения и телефонных вызовов, а ключевые характеристики и требования к безопасности четко прописаны в законе. Он добавлял, что сервис будет полностью российской разработкой, войдет в реестр отечественного ПО и создаст альтернативу бумажным документам, не отменяя, впрочем, их полностью. В платформе будут доступны цифровой ID, цифровые подписи, а также образовательные чаты и сервисы.

Первый зампредседателя комитета по информационной политике Антон Горелкин объяснил, что речь идет о создании единой государственной платформы, объединяющей бизнес, госорганы и пользователей. Он подчеркнул, что запрет на иностранные мессенджеры не планируется, а среди аналогов международной практики депутат назвал китайский сервис WeChat.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, однако включение сервиса в перечень обязательных предустановленных программ начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будет выглядеть многофункциональный цифровой сервис, какими будут его основные преимущества и как он сможет заменить россиянам паспорт.