Госдума приняла создание национального цифрового сервиса

Tекст: Валерия Городецкая

Поправка была поддержана при рассмотрении во втором чтении законопроекта, который предусматривает законодательное закрепление нормы, по которой согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено отдельно от других подписываемых документов, передает ТАСС.

Новый сервис будет выполнять функции национального мессенджера для общения, телефонных звонков и получения госуслуг. Компания-оператор должна быть российским юридическим лицом, а сам сервис создан на базе отечественного ПО.

Сервис будет интегрирован с «Госуслугами» для исключения анонимной регистрации и подтверждения возраста, льгот и регистрации в отелях. Сервис также можно использовать для подписания документов электронной подписью и для организации взаимодействия учащихся и учителей.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев доложил президенту России Владимиру Путину о работе над национальным мессенджером. Он сообщил, что регистрация через подменные и виртуальные номера в национальном мессенджере будет недоступна, чтобы обеспечить более строгую идентификацию пользователей.