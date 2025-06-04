Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Глава Минцифры доложил президенту о работе над национальным мессенджером
Минцифры: Национальный мессенджер получит конкурентные преимущества за счет госсервисов
Министерство цифрового развития РФ ведет активную техническую подготовку к запуску сервисов, которые станут частью нового отечественного мессенджера. Об этом сообщил министр Максут Шадаев в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.
Техническая подготовка сервисов для нового нацмессенджера находится на финальной стадии, передает РИА «Новости».
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что цифровой помощник в мессенджере будет подсказывать требования к получению госуслуг и подавать необходимые документы. Пользователь сможет получать документы, подтверждающие оказание услуг, прямо в приложении.
Шадаев отметил, что подготовлен законопроект, который создаст правовую базу для запуска сервисов поэтапно. В Госдуму уже внесены поправки ко второму чтению данного законопроекта. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский указал, что создание платформы может завершиться до конца текущего года, а закон могут принять в июне.
Платформа объединит функции мессенджера и сервисы для получения государственных и муниципальных услуг, удостоверения личности с помощью цифрового ID и подписания документов усиленной электронной подписью. Онлайн-документы позволят подтверждать возраст, льготы, обучение, а также использоваться при заселении в гостиницы и других случаях.
Пользователи смогут взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам образования через интеграцию с «Госуслугами» и федеральными образовательными системами. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, доступной в AppStore, RuStore и GooglePlay, через которую можно вести переписку, звонки и пересылать файлы до 4 гигабайт.