Глава Минцифры доложил президенту о работе над национальным мессенджером

Минцифры: Национальный мессенджер получит конкурентные преимущества за счет госсервисов

Tекст: Елизавета Шишкова

Техническая подготовка сервисов для нового нацмессенджера находится на финальной стадии, передает РИА «Новости».

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что цифровой помощник в мессенджере будет подсказывать требования к получению госуслуг и подавать необходимые документы. Пользователь сможет получать документы, подтверждающие оказание услуг, прямо в приложении.

Шадаев отметил, что подготовлен законопроект, который создаст правовую базу для запуска сервисов поэтапно. В Госдуму уже внесены поправки ко второму чтению данного законопроекта. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский указал, что создание платформы может завершиться до конца текущего года, а закон могут принять в июне.

Платформа объединит функции мессенджера и сервисы для получения государственных и муниципальных услуг, удостоверения личности с помощью цифрового ID и подписания документов усиленной электронной подписью. Онлайн-документы позволят подтверждать возраст, льготы, обучение, а также использоваться при заселении в гостиницы и других случаях.

Пользователи смогут взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам образования через интеграцию с «Госуслугами» и федеральными образовательными системами. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, доступной в AppStore, RuStore и GooglePlay, через которую можно вести переписку, звонки и пересылать файлы до 4 гигабайт.