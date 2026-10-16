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Минэнерго выстроило систему защиты энергообъектов от налетов
Министр энергетики Цивилев заявил о создании системы защиты энергообъектов
Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в стране выстроена надежная система противодействия налетам на отечественную энергосистему.
Глава профильного ведомства признал, что любые атаки на объекты энергетики оказывают на них влияние, однако ситуация находится под контролем специалистов, передает РИА «Новости».
«Любые налеты… сказываются. Но у нас построена целая система, как это можно этому противодействовать. Мы работаем строго по нашей системе. Пока справляемся», – заявил Цивилев на полях Российской энергетической недели.
Кроме того, министр назвал бесперебойное обеспечение топливом внутреннего рынка главным приоритетом для Минэнерго, отметив, что соответствующую задачу ранее поставил президент России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Цивилев назвал приоритеты угольной отрасли России.
В четверг Минэнерго заявило о превосходстве отечественных технологий чистого топлива.
В среду российские власти объявили о завершении ремонта на ряде нефтеперерабатывающих заводов.