Смартфон заменит россиянам паспорт

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    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Госдуму внесен законопроект о разработке многофункционального цифрового сервиса, который будет интегрирован с «Госуслугами». Планируется, что новое приложение совместит в себе не только функции мессенджера: с его помощью граждане смогут удостоверять личность и даже связываться с представителями власти. Как будет выглядеть такое приложение и какими будут его основные преимущества?

    В России планируется создание многофункционального цифрового сервиса. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Планируется, что разработанное программное обеспечение (ПО) объединит в себе как возможности мессенджера, так и основные функции государственных сервисов.

    Одним из авторов инициативы выступил депутат Сергей Боярский. По его словам, приложение обеспечит создание доверенной и безопасной среды для общения между пользователями. Кроме того, утилита даст возможность не использовать бумажные документы, но удостоверять личность при помощи цифрового ID.

    На практике новая разработка позволит гражданам, например, подтвердить свой возраст на кассе в магазине, а также заселиться в отель, используя лишь мобильный телефон. При этом обязательным условием для внедрения сервиса станет его отечественная разработка, а также вхождение в официальный реестр российского ПО.

    Кроме того, приложение позволит пользователям напрямую общаться с представителями государственных и муниципальных органов власти. В него же войдут специализированные образовательные чаты. Подразумевается и возможность «усиления» цифровой подписи для подписания договоров путем подключения к системе «Госключ».

    Законопроект высоко оценил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. «Появление национального мессенджера – это очень здорово при условии, что это будет конкурентноспособный мессенджер, который не уступает зарубежным аналогам. Конечно, национальный мессенджер, и не один, должен появиться в нашей стране», – цитирует его РБК.

    Накануне стало известно, что Минцифры обсуждало с Telegram возможность интеграции «Госуслуг», напоминает «Коммерсант». Однако в настоящий момент в качестве основного приложения в рамках инициативы рассматривается разработка «ВКонтакте» – Max, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

    «Россия накопила значительный опыт цифровизации в большинстве сфер: это и «Госуслуги», и ресурсы Налоговой службы, и многочисленные коммерческие сервисы. Пришло время делать шаг вперед – объединить функционал площадок в едином, максимально понятном приложении. К тому же, это подтверждает человекоцентричный подход государства в ИТ-сфере», – пояснил Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    «Сегодня люди пользуются интернетом в основном через смартфоны. Поэтому создание мессенджера, защищенного государством от кибермошенников – назревший запрос общества. Он позволит совершать юридически значимые действия, хранить и предъявлять в электронном виде документы, всевозможные справки о наличии льгот и так далее», – продолжил он.

    «Только при наличии такого сервиса можно будет говорить о нашем цифровом технологическом суверенитете. Здесь исключаются любое внешнее влияние, речь идет об исключительно российской платформе.

    При этом никаких ограничений по пользованию другими мессенджерами не предполагается.

    Я думаю, в него точно должны войти банковский сектор и образовательные учреждения, в том числе, чтобы у родителей не было проблем при общении с преподавателями своих детей», – добавил Кирьянов.

    При этом ни одно подлинно независимое государство не может позволить доминировать на своем рынке платформам с иностранным контролем, отмечает Антон Горелкин, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Этот подход уже реализован в российском законодательстве», – напоминает он.

    «Многие наши инициативы как раз и выстраиваются вокруг данного принципа: о классифайдах, о значимых интернет-ресурсах, о рекомендательных алгоритмах. Новый проект призван стать важным элементом в формирующейся конструкции», – рассказывает собеседник.

    «Появление единой цифровой платформы – это прежде всего ответ на запрос наших граждан на комфортное цифровое взаимодействие с бизнесом и государством.

    Ее цель – обеспечить дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов и объединить их возможности в рамках одного приложения, обеспечив простой и удобный доступ к ним», – поясняет депутат.

    «Это будет больше чем мессенджер, хотя коммуникативная функция в нем должна стать одной из основных. Другой важнейшей функцией должна стать интеграция цифровой платформы с «Госуслугами». Все пользователи будут обязаны пройти верификацию через этот сервис, что позволит избавиться от анонимных аккаунтов», – говорит он.

    «Ведь именно возможность хранить личность в тайне развязывает руки преступникам, способствует реализации мошеннических схем. Однако иностранные платформы не заинтересованы в борьбе с ними, поскольку безопасность граждан РФ у них не в приоритете», – заключил Горелкин.

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