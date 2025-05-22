Эксперты оценили эффективность борьбы с кибермошенничеством в России

Tекст: Александра Юдина

Представители бизнеса, власти и НКО обсудили эффективность внедренных мер и предложили новые подходы к борьбе с кибермошенниками, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Депутат ГД Антон Немкин сообщил, что в первом квартале 2025 года почти половина россиян сталкивалась с телефонным мошенничеством, а число пользователей, встречающих дипфейки, к концу года может вырасти до 50%. Он отметил внедрение порядка 30 новых инициатив и регулирование оборота банковских карт, а также внесение законопроекта о наказании для дропперов.

Генеральный директор агентства «Телеком-Дэйли» Денис Кусков подчеркнул, что, несмотря на обновление мер, мошенничество остается на высоком уровне, хотя за пять месяцев 2025 года банки предотвратили свыше 60 млн попыток хищений. По его словам, сохраняется проблема утечек персональных данных, что позволяет преступникам формировать серьезные досье на граждан и использовать их для мошенничества.

Директор по управлению фродом ПАО «Вымпелком» Петр Алферов отметил, что доля жертв телефонного мошенничества достигла 19%, а основной вектор атак сместился в сторону использования мессенджеров, вирусов и вредоносных программ. Он добавил, что в будущем атаки будут становиться еще более технологичными.

Директор по продуктовому развитию ГК «Солар» Владимир Бенгин заявил о необходимости создания российского мессенджера для повышения безопасности пользователей, указав, что значительная доля противоправных схем реализуется через Telegram, где молодежь вовлекают в преступления.

Управляющий партнер агентства «Смена» Артем Геллер предложил усилить защиту подростков с помощью согласия родителей на открытие счетов и автоматических уведомлений о крупных операциях. Он также высказался за лимиты на операции и ужесточение ответственности за вовлечение несовершеннолетних в финансовые преступления.

Председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков призвал регулировать деятельность иностранных онлайн-платформ, отметив неблагонадежность зарубежных сервисов и риски при использовании почты Gmail, что, по его мнению, способствует новым схемам мошенничества.