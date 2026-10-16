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Заявки на вступление в ШОС подали 22 государства
Двадцать два государства подали официальные заявки на вступление в ШОС
Заместитель генерального секретаря ШОС Ахмад Саидмуродзода сообщил, что 22 государства из Евразии и других континентов подали официальные заявки на вступление в организацию.
О поступлении новых обращений от стран-кандидатов Ахмад Саидмуродзода рассказал на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане, передает ТАСС.
«Наша организация – ШОС – становится все более привлекательной для внешних партнеров, показывая пример сосуществования и совместного развития разномасштабных и по-разному устроенных государств», – подчеркнул заместитель генерального секретаря.
По его словам, в настоящее время сообщество ШОС объединяет 27 стран, выступающих в качестве полноправных членов, наблюдателей и партнеров по диалогу. Заместитель генсека отметил, что новые заявки поступили не только от евразийских государств, но и от представителей других континентов, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее появилась информация о подаче около 20 заявок на присоединение к ШОС.