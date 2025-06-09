В российском мессенджере решили запретить авторизацию по виртуальным номерам

Минцифры решило запретить авторизацию через подменные номера в национальном менеджере

Tекст: Вера Басилая

Шадаев заявил, что в национальном мессенджере не будет возможности авторизации через подменный или виртуальный номер, передает ТАСС.

По его словам, говорить о слишком строгих требованиях к идентификации не приходится, однако исключение подменных и виртуальных номеров станет обязательным.

Шадаев также сообщил, что функционал для ведения каналов планируется запустить в национальном мессенджере в полном объеме в начале осени. Министр подчеркнул, что в дальнейшем за счет новых функций будет создана целая экосистема.

Он отметил, что задача разработчиков – сделать национальный мессенджер не хуже зарубежных аналогов, а в ряде случаев даже превосходящим их по возможностям.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать перевод услуг государственных ведомств и финансовых учреждений на новую платформу российского мессенджера.

Глава Минцифры доложил президенту о ходе разработки национального мессенджера. Платформа объединит мессенджер, сервисы для получения государственных и муниципальных услуг, функции цифрового ID и возможность подписания документов электронной подписью.