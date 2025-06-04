Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Путин поручил перевести услуги ведомств на российский мессенджер
Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить перевод государственных и финансовых сервисов на разрабатываемую национальную платформу для обмена сообщениями.
Путин поручил организовать процесс перевода услуг государственных ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера, передает РИА «Новости». Он выступил с этим предложением на совещании с членами правительства, проходящем в формате видеоконференции.
Обращаясь к руководителям, Путин подчеркнул, что поддержка отечественного мессенджера должна быть целенаправленной. «Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», – заявил президент.
В ходе совещания Путин отметил значимость цифровых решений для российских государственных структур и необходимость сконцентрироваться на развитии отечественных технологических платформ.