Путин поручил перевести услуги ведомств на российский мессенджер

Tекст: Ольга Иванова

Путин поручил организовать процесс перевода услуг государственных ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера, передает РИА «Новости». Он выступил с этим предложением на совещании с членами правительства, проходящем в формате видеоконференции.

Обращаясь к руководителям, Путин подчеркнул, что поддержка отечественного мессенджера должна быть целенаправленной. «Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», – заявил президент.

В ходе совещания Путин отметил значимость цифровых решений для российских государственных структур и необходимость сконцентрироваться на развитии отечественных технологических платформ.