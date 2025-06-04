  • Новость часаПутин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

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    4 июня 2025, 18:23 • Новости дня

    Путин поручил перевести услуги ведомств на российский мессенджер

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить перевод государственных и финансовых сервисов на разрабатываемую национальную платформу для обмена сообщениями.

    Путин поручил организовать процесс перевода услуг государственных ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера, передает РИА «Новости». Он выступил с этим предложением на совещании с членами правительства, проходящем в формате видеоконференции.

    Обращаясь к руководителям, Путин подчеркнул, что поддержка отечественного мессенджера должна быть целенаправленной. «Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», – заявил президент.

    В ходе совещания Путин отметил значимость цифровых решений для российских государственных структур и необходимость сконцентрироваться на развитии отечественных технологических платформ.

    4 июня 2025, 11:54 • Новости дня
    Путин назвал героизм воинов константой отечественной культуры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры.

    Поздравительное послание главы государства организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» было опубликовано на сайте Кремля.

    В тексте президент отметил, что фестиваль стал важным литературным событием, собирающим тысячи читателей со всей страны.

    «Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрел традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей», – говорится в телеграмме.

    Владимир Путин подчеркнул, что в этом году главным мотивом фестиваля стало 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества.

    «Тема героизма наших воинов – одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России», – отметил президент России.

    Путин пожелал всем участникам фестиваля плодотворной работы и позитивных впечатлений.

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    4 июня 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом после терактов
    Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом после терактов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований, передает ТАСС. Глава государства отметил, что украинская сторона одновременно просит о приостановке боевых действий на 30 или 60 суток и о встрече на высшем уровне.

    Путин задался вопросом: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?» Он также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и властям регионов принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших при происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками, были использованы для срыва встречи в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению намеренно. В связи с этим президент отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, постепенно перерождается в террористическую организацию, передает RT. Такое мнение глава государства высказал на совещании с правительством, комментируя теракт в Брянской области, организованный украинскими спецслужбами.

    «Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов», – заявил Путин.

    Он также подчеркнул, что киевская верхушка пытается запугать Россию посредством террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи погибшим в происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    В результате подрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях, организованных спецслужбами Украины, ущерб составил около 1 млрд руб.

    Количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области достигло 118 человек, среди которых пятеро детей, при этом семь человек погибли.

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    4 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин: Киевскому режиму мир вообще не нужен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти не желают довести ситуацию до мирного урегулирования, поскольку это приведет к утере их властных полномочий, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти, а власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают», – цитирует Путина ТАСС.

    Так глава российского государства высказался об отказе киевского режима о перемирии по гуманитарным соображениям на два-три дня.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

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    3 июня 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин освободил Денисова от должности замглавы МЧС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий генерал-полковника внутренней службы Илью Денисова от обязанностей замминистра МЧС.

    Путин подписал указ об освобождении Денисова от должности, передает ТАСС.

    В тексте президентского указа говорится: «Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

    Документ вступил в силу с момента его подписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Владимир Путин назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

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    4 июня 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поддержал продолжение использования всех средств ради целей СВО

    Путин согласился не поддаваться провокациям при достижении целей СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Президент Владимир Путин согласился с позицией о необходимости продолжать использовать весь спектр средств для достижения целей спецоперации, передает ТАСС. На совещании с правительством министр иностранных дел Сергей Лавров доложил Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

    Министр отметил, что необходимо не поддаваться на провокации, организованные для срыва диалога. Лавров заявил: «Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО, я считаю, надо задействовать».

    В ответ на это Путин кратко ответил: «Согласен с этим».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул приоритетность дипломатических инструментов для решения задач спецоперации.

    Президент России Владимир Путин заявил, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

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    2 июня 2025, 14:07 • Новости дня
    Львова-Белова заявила о необоснованном пребывании четверти детей в приютах

    Львова-Белова: Четверть воспитанников детдомов находятся там без оснований

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе инспекции по профилактике социального сиротства выяснилось, что значительная часть детей могла бы остаться в семьях при должной поддержке, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Она сообщила, что 25% детей, находящихся в детских домах и приютах, размещены там без достаточных оснований, передает ТАСС. По ее словам, «можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей».

    Президент России Владимир Путин заметил, что речь идет о большом числе детей.

    «Большая цифра. Четверть!» – отметил он.

    Львова-Белова отметила, что этот вывод стал главным итогом Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

    Инспекция, инициированная по поручению главы государства, охватила 89 регионов страны, сообщает РИА «Новости». Львова-Белова лично побывала в каждом субъекте РФ, чтобы изучить ситуацию на местах и понять, почему дети при живых родителях оказываются в приютах. Итоги проверки будут использованы для совершенствования системы поддержки семей.

    В понедельник Путин начал личную встречу с Марией Львовой-Беловой в Кремле.

    Накануне Львова-Белова провела встречу с семьями, которым помогла вернуть детей из учреждений в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

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    3 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина по обеспечению суверенитета коммуникационных сервисов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудит с членами правительства обеспечение независимости технологической сферы, отдельное внимание уделят коммуникационным сервисам.

    Как передает ТАСС, совещание президента России Владимира Путина с представителями правительства состоится 4 июня в формате видеосвязи. Основным вопросом встречи станет обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации в сфере коммуникационных сервисов.

    Пресс-служба Кремля уточнила, что с основным докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Также на совещании планируется рассмотреть актуальные вопросы, касающиеся работы правительства в данной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp остаются основными каналами для цифровых преступлений. Депутаты Госдумы предложили создать отечественную многофункциональную платформу с обязательной идентификацией пользователей.

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    2 июня 2025, 13:49 • Новости дня
    Путин провел встречу с омбудсменом Львовой-Беловой в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле состоялась личная встреча президента России Владимира Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, где поднимались вопросы, связанные с возвращением детей с Украины.

    Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой в Кремле, передает ТАСС. Это первая их личная встреча с мая 2024 года. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

    Детский омбудсмен регулярно принимает участие в мероприятиях, связанных с защитой прав детей. Так, 29 мая она участвовала по видеосвязи во встрече Путина с многодетными семьями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Львова-Белова накануне провела встречу с семьями, которым помогли вернуть детей из учреждений в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП).

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    3 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Балицкий доложил о восстановлении электроснабжения в Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе разговора он доложил главе российского государства о восстановлении электроснабжения в регионе, нарушенного после атак вооруженных сил Украины.

    «В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию», – сообщил Балицкий в Telegram.

    Он рассказал, что президент держит на личном контроле «все процессы и внештатные ситуации». Балицкий отметил «огромную поддержку» со стороны главы государства, администрации президента и правительства России.

    Балицкий поблагодарил муниципальные власти «за мужество и выдержку», а жителей – «за терпение и понимание». Особую благодарность он выразил «энергетикам, оперативным службам МЧС России по Запорожской области, МВД, Росгвардии, комендатуре, медицинской службе, регионам-шефам за оперативные и слаженные действия».

    Губернатор Запорожской области сообщил, что оперативный штаб будет функционировать до тех пор, пока не удастся ликвидировать все последствия атак ВСУ.

    Напомним, атаки украинских беспилотников повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области. Запорожская область была полностью обесточена из-за атак ВСУ. Позднее подачу электричества в Запорожской и Херсонской областях восстановили.

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    2 июня 2025, 09:43 • Новости дня
    Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Сергею Рябкову

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Срок федеральной госслужбы заместителя главы МИД Сергея Рябкова, отвечающего за отношения с США и контроль над вооружениями, продлен до 8 июля 2026 года.

    Распоряжение о продлении срока государственной службы Сергею Рябкову подписал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В нем сказано, что срок федеральной государственной гражданской службы заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова продлен до 8 июля 2026 года. Решение принято в соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

    Сергей Рябков родился в 1960 году, в 1982-м окончил МГИМО. С августа 2008 года занимает пост заместителя главы МИД. Он курирует вопросы двусторонних отношений с США и странами Латинской Америки, нераспространения и контроля над вооружениями, а также вопросы иранской ядерной программы и участия России в БРИКС. Рябков имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Рябков поделился с дипломатами ОДКБ и СНГ свежей информацией о развитии диалога между Москвой и Вашингтоном. Рябков заявил о позитивных изменениях в отношениях между Россией и США. Он также подчеркнул значимость тщательной подготовки к предстоящей встрече лидеров двух стран.

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    3 июня 2025, 14:07 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина с Эрдоганом

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ближайшие дни Кремль не планирует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в ближайшее время телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом не запланирован, передает ТАСС.

    По его словам, при необходимости такой контакт может быть организован довольно быстро. Однако в текущем графике главы государства на ближайшие дни подобных планов нет.

    Песков отметил, что такая же ситуация возможна и с президентом США Дональдом Трампом: если возникнет необходимость, лидеры оперативно связываются друг с другом. По его словам, сейчас такой потребности не наблюдается, в том числе после второго раунда прямых переговоров России и Украины, который прошел в Стамбуле.

    Ранее в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины в закрытом режиме.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал переговоры великолепными.

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    2 июня 2025, 11:22 • Новости дня
    Путин назвал развитие и использование Байконура безусловным приоритетом

    Tекст: Вера Басилая

    Активное развитие космодрома Байконур и поддержка жителей города остаются приоритетом для России, заявил президент России Владимир Путин в честь 70-летия космодрома.

    Президент России Владимир Путин заявил в видеообращении, что активное использование космодрома Байконур остается для страны безусловным приоритетом, сообщается в поздравлении на сайте Кремля.

    Он отметил, что Россия будет продолжать работу по развитию города Байконур и социальную поддержку его жителей – как россиян, так и казахстанцев. Путин подчеркнул, что создание условий для дальнейшей работы космодрома важно для российских интересов.

    «Спустя всего десять лет после окончания Великой Отечественной войны многонациональный советский народ, переживший страшную трагедию и огромные потери, смог не только поднять из руин разрушенные города и поселки, обеспечить мощный экономический, технологический рост, но и сделать гигантский шаг в будущее – приступить к реализации грандиозных, дерзновенных планов, прокладывая дорогу в космос, к звездам», – отметил Путин.

    Между тем в своем поздравлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Байконур – это пример долгосрочного партнерства между Россией и Казахстаном. Он напомнил о значимых запусках с Байконура, включая первый искусственный спутник Земли в 1957 году и полет Юрия Гагарина в 1961 году. Токаев также выразил надежду, что космодром станет центром международного сотрудничества и научного обмена.

    В этом году Байконур и одноименный город отмечают 70-летие со дня основания. Космодром был создан в 1955 году по директиве Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С 1994 года Байконур находится в аренде у Казахстана, срок аренды продлен до 2050 года.

    Ранее в Байконуре в честь 70-летия космодрома открыли музей техники под открытым небом.

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    2 июня 2025, 14:39 • Новости дня
    Путин поддержал создание Всероссийской службы помощи семье

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию Всероссийской службы помощи семье, подчеркнув успешные результаты работы по профилактике социального сиротства.

    Путин провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, в ходе которой она предложила преобразовать Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье, передает ТАСС.

    Отмечается, что глава государства положительно оценил проведенную работу и поддержал инициативу Львовой-Беловой.

    В тексте заявления Кремля особо подчеркивается: «Президент отметил результативность проведенной работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье».

    В понедельник Путин начал личную встречу с Марией Львовой-Беловой в Кремле.

    Накануне Львова-Белова провела встречу с семьями, которым помогла вернуть детей из учреждений в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

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    4 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин открыл совещание с кабмином вопросом переговоров с Киевом

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале совещания с членами правительства президент России Владимир Путин акцентировал внимание на итогах недавних переговоров российской и украинской делегаций.

    Путин начал совещание с кабинетом министров с обсуждения переговоров между Россией и Украиной, сообщает ТАСС. Вопрос осветил глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский.

    Второй раунд переговоров между представителями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки.

    Путин подчеркнул значение продолжающегося диалога между странами на фоне текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на сегодняшнем совещании с правительством затронет вопросы по устранению последствий происшествия с поездом в Брянской области.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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