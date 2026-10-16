Индия решила создать безэкипажный танк на базе Т-72

The Economic Times: Индия создаст безэкипажный танк на базе Т-72

Tекст: Мария Иванова

Переоборудование танков Т-72 началось в 2026 году для обеспечения безопасности личного состава при выполнении задач высокого риска. Роботизированные машины планируется оснастить цифровыми системами для дистанционного управления и связи через IP-интерфейс, пишет The Economic Times.

Дистанционно управляемые танки будут применяться для преодоления минных полей, разведки и наступательных операций. В будущем в безэкипажные машины могут быть переоборудованы и танки Т-90, передает ТАСС.

Танковый парк вооруженных сил Индии насчитывает от 1,7 тыс. до 2,4 тыс. машин. Значительная часть техники признана устаревшей и требует глубокой модернизации для продления срока службы до 2040 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца были раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм».

В мае УВЗ предложил Индии программу модернизации танков.

В 2025 году президент Владимир Путин сообщил о помощи России в модернизации индийской армии.