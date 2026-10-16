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Переживший покушение генерал Алексеев сделал первое заявление после ранения
Генерал Алексеев заявил, что врачи ФНКЦ РР спасли его после покушения
Переживший покушение первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев заявил, что проходил лечение в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии, эти медики спасли ему жизнь
«Приятно и то, что я тоже был спасен в центре, будучи раненым, проходил лечение у вас», – сказал Алексеев на открытии всероссийской конференции «Жизнеобеспечение при критических состояниях», пишет ТАСС.
Генерал-лейтенант отметил, что специалисты Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии спасли 15 тыс. участников спецоперации на Украине.
В апреле начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков сообщал, что генерал Алексеев после покушения увольняться со службы не собирается.
Покушение произошло в Москве в феврале 2026 года. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений.