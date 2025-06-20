Путин попросил Госдуму ускорить принятие закона о цифровых платформах

Tекст: Дарья Григоренко

Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и обратился к депутатам. Глава государства подчеркнул, что Россия будет создавать условия для развития собственных цифровых платформ и их конкуренции с мировыми корпорациями, передает РИА «Новости».

«Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики. Прошу Государственную Думу ускорить принятие данного законопроекта», – сказал глава государства.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о запуске единого отечественного приложения для объединения государственных, финансовых и коммерческих цифровых сервисов.

Напомним, Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными.