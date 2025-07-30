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Мау назвал три главных урока перестройки для России
Экономист Мау назвал три главных урока перестройки для России
Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау выделил три главных урока перестройки для современной России, подчеркнув приоритет макроэкономической устойчивости перед политическими целями.
Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау в статье к 40-летию перестройки рассказал о главных уроках этого периода для России, передает РБК.
Экономист отметил, что финансовая стабильность должна оставаться приоритетом, даже если это сдерживает экономический рост ради «благих намерений».
Мау считает опыт перестройки мощным противоядием от финансового популизма и отмечает, что долгосрочная устойчивость важнее краткосрочных политических эффектов.
Вторым уроком перестройки Мау считает необходимость постепенного проведения институциональных реформ, поскольку они должны созревать на основе общественного спроса. При этом политики могут стимулировать этот спрос, но он должен формироваться у ключевых групп интересов.
Третьим важным выводом экономист назвал осознание риска зависимости страны от ограниченного круга внешних экономических связей. Мау подчеркнул важность их диверсификации как по географическому, так и по политическому признаку. Такой урок, по его мнению, уже был усвоен современной Россией.
Мау ранее занимал должность ректора РАНХиГС, был государственным советником первого класса и заслуженным экономистом. В 2022 году против него возбудили уголовное дело, но в октябре его прекратили. В 2023 году Мау ушел с поста ректора по состоянию здоровья.
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